آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

ايجار ليموزين اتوبيس 33 فرد

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ايجار ليموزين اتوبيس 33 فرد - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

هل تبحث عن وسيلة نقل فاخرة ومريحة لمجموعتك الكبيرة؟ نقدم لك خدمة إيجار ليموزين باص فاخر يتسع لـ 33 فرد، لتلبية احتياجاتكم في المناسبات الخاصة، الرحلات، أو الاجتماعات المهمة. مميزات الباص: مقاعد مريحة وفسيحة تكييف هواء مثالي للراحة التامة أنظمة ترفيه متطورة (شاشات LCD، صوت محيطي) واي فاي مجاني طوال الرحلة سائق محترف وذو خبرة لضمان سلامة وراحة الركاب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: RENTBUS
التليفون: 01101727711

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 الحجاز_ ميدان المحكمة_ مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/8/2024
رقم الإعلان: 2283628

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: استمتع برحلاتك مع باص 33 الفسيح والمريح - في القاهرة مصر

استمتع برحلاتك مع باص 33 الفسيح والمريح

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استمتع برحلاتك مع باص 33 الفسيح والمريح تبحث عن وسيلة نقل جماعية مريحة وآمنة لرحلتك القادمة؟ نقدم ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/8/2024
صورة الاعلان: تأجير Mercedes S450 - تجربة الفخامة المطلقة في كل رحلة - في القاهرة مصر

تأجير Mercedes S450 - تجربة الفخامة المطلقة في كل رحلة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

احجز Mercedes S450 الآن! لا تضيع فرصة تجربة قيادة استثنائية مع Mercedes S450. تواصل معنا اليوم واحجز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100 جنيه

22/8/2024
صورة الاعلان: تأجير Mercedes S450 - تجربة الفخامة المطلقة في كل رحلة - في القاهرة مصر

تأجير Mercedes S450 - تجربة الفخامة المطلقة في كل رحلة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

احجز Mercedes S450 الآن! لا تضيع فرصة تجربة قيادة استثنائية مع Mercedes S450. تواصل معنا اليوم واحجز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100 جنيه

22/8/2024
صورة الاعلان: تاجير سياره مرسيدس E200 الفاخرة من شركة تورزم تورز - في القاهرة مصر

تاجير سياره مرسيدس E200 الفاخرة من شركة تورزم تورز

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تاجير سياره مرسيدس E200 الفاخرة من شركة تورزم تورز يعد تجربة ممتعة وفاخرة. إذا كنت تبحث عن سيارات ف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/8/2024
صورة الاعلان: ايجار باص 33 شيفورليه - في القاهرة مصر

ايجار باص 33 شيفورليه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن وسيلة مريحة وآمنة لنقل مجموعة من الأفراد؟ نقدم لك باص شيفورليه 33 راكب للإيجار! مميزات ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: ايجار كيا سبورتاج 2023 - في القاهرة مصر

ايجار كيا سبورتاج 2023

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن تجربة قيادة عصرية ومريحة؟ نقدم لك كيا سبورتاج 2023 للإيجار! مميزات السيارة: تصميم أنيق:.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس c180 موديل 2023 - في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس c180 موديل 2023

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تسعى لتجربة قيادة فاخرة وأنيقة؟ نقدم لك مرسيدس C180 موديل 2023 للإيجار، حيث الفخامة والأداء يلتقيان!.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: ايجار باص 28 للرحلات - في القاهرة مصر

ايجار باص 28 للرحلات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار باص 28 للرحلات عندنا باص 28 راكب جاهز لخدمتكم ليش تختاروا باصنا - مقاعد مريحة تنسيكم التعب - م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/8/2024
صورة الاعلان: هيونداي للايجار اتش وان المطار 01119920103 - في القاهرة مصر

هيونداي للايجار اتش وان المطار 01119920103

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/8/2024
صورة الاعلان: اسعار تورست للنقل السياحي - في القاهرة مصر

اسعار تورست للنقل السياحي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تورست للنقل السياحي تمتع هذا الطراز بمحرك قوي يضفي أداءً استثنائيًا على الطريق. التي يتميز المرسيدس .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ميني باص تويوتا كو ستر للسياحة - في القاهرة مصر

ايجار ميني باص تويوتا كو ستر للسياحة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تويوتا كوستر هو الخيار الأمثل للنقل الجماعي بفضل قدرته على استيعاب عدد كبير من الركاب بشكل مريح وآمن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ميكروباص هايس _ليموزين المطار - في القاهرة مصر

ايجار ميكروباص هايس _ليموزين المطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

امرني ليموزين المطار, ايجار ليموزين هايس, ايجار ميكروباص هايس, ايجار هايس للمطار, توصيل مطار القاهره.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: دفع رباعي للتأجير _باجيرو - في القاهرة مصر

دفع رباعي للتأجير _باجيرو

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

المطار, امرني ليموزين المطار, توصيل مطار القاهره, حجز ليموزين المطار, خدمة ليموزين المطار, رقم ليموز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مرسيدس القاهرة - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين مرسيدس القاهرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

Tags إيجار سيارات مرسيدس الفاخرة مع سائق, إيجار سيارات مرسيدس للأعراس مع سائق, إيجار سيارة مرسيدس فا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: ميكروباص للايجار لرحلات الغردقه - في القاهرة مصر

ميكروباص للايجار لرحلات الغردقه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اتوبيس رحلات للايجار, اتوبيسات رحلات للايجار, اتوبيسات سياحية للايجار, اتوبيسات للايجار بالقاهرة, ات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات