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ايجار سيارات مرسيدس فيانو في التجمع الخامس

(للإيجار)

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المملكة المتحدة (London, City of) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ايجار سيارات مرسيدس فيانو في التجمع الخامس - في London, City of المملكة المتحدة

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إذا كنت تبحث عن تجربة نقل فاخرة ومريحة ليوم واحد أو لمناسبات خاصة ايجار مرسيدس فيانو فان فإن تأجير مرسيدس بنز فيانو للإيجار اليومي يقدم لك تجربة لا مثيل لها سواء كانت لرحلة عمل جولة سياحية أو مناسبة خاصة فيانو تجمع بين الرفاهية والأداء العالي لتوفر لك ولركابك رحلة استثنائية لذلك مرسيدس بنز فيانو معروفة بتصميمها الداخلي الفسيح والمريح والذي يتسع لحتى 7 أو 8 ركاب بكل راحة. مقاعدها الجلدية الفخمة نظام تكييف الهواء المتطور ونظام للحجز والاستعلام :+201125817033
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: marwan
التليفون: +201125817033

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العنوان: - لندن
London, City of -

المملكة المتحدة
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/8/2024
رقم الإعلان: 2280845

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