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ايجار سيارات كيا سبورتاج في التجمع بأقل سعر في التجمع الخامس
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|استأجر كيا سبورتاج الآن بالسائق أو بدون سائق استمتع بالفخامة والراحة مع تأجير سيارات مرسيدس في مصر. نوفر مجموعة واسعة من موديلات مرسيدس للأعمال والسياحة والمناسبات الخاصة بأسعار تنافسية وخدمة عملاء متميزة. Kia Sportage rental Rent a Kia Sportage Kia Sportage cars for rent للحجز والاستعلام : 01125817033
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسراء
|التليفون:
|01125817033
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276200
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