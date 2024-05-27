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ايجار حافله سياحيه في مصر
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|ايجار حافله سياحيه في القاهره |01050624483 هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وآمنة لرحلاتك في مصر؟ لا داعي للبحث أكثر! نحن نقدم خدمة إيجار باص كوستر تويوتا كوستر المميزة التي تسع حتى 24 راكبًا، لتستمتع برحلة لا تُنسى مع أصدقائك أو عائلتك. باصاتنا مجهزة بأحدث وسائل الراحة والأمان، مما يجعلها الخيار المثالي للرحلات الطويلة والقصيرة على حد سواء. سواء كنت تخطط لرحلة سياحية، أو رحلة عمل، أو حتى تنقلات يومية، نحن هنا لتلبية جميع احتياجاتك. استفسر الآن عن بكم استئجار حافلة كوستر واستفد من أفضل العروض و
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نيو سيتى
|التليفون:
|01050624483
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|العنوان:
|- القاهره
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|50 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279688
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