آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

ايجار حافله سياحيه في مصر

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ايجار حافله سياحيه في مصر - في الرياض السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

ايجار حافله سياحيه في القاهره |01050624483 هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وآمنة لرحلاتك في مصر؟ لا داعي للبحث أكثر! نحن نقدم خدمة إيجار باص كوستر تويوتا كوستر المميزة التي تسع حتى 24 راكبًا، لتستمتع برحلة لا تُنسى مع أصدقائك أو عائلتك. باصاتنا مجهزة بأحدث وسائل الراحة والأمان، مما يجعلها الخيار المثالي للرحلات الطويلة والقصيرة على حد سواء. سواء كنت تخطط لرحلة سياحية، أو رحلة عمل، أو حتى تنقلات يومية، نحن هنا لتلبية جميع احتياجاتك. استفسر الآن عن بكم استئجار حافلة كوستر واستفد من أفضل العروض و
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: نيو سيتى
التليفون: 01050624483

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - القاهره
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 50 جنيه
تاريخ الإعلان: 31/7/2024
رقم الإعلان: 2279688

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ايجار ليموزين ميكروباص تويوتا لاستقبال مطار - في الرياض السعودية

ايجار ليموزين ميكروباص تويوتا لاستقبال مطار

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

هل ترغب في استقبال الضيوف بأسلوب مميز وأناقة فور وصولهم إلى المطار؟ مع خدمة استئجار ليموزين الاستقبا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

27/5/2024
صورة الاعلان: تاجير ميكروباص سياحي - في الرياض السعودية

تاجير ميكروباص سياحي

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

خدمة تأجير ميكروباص سياحي مميزة هل تبحث عن وسيلة مريحة وموثوقة لنقل فريقك السياحي؟ لا داعي للمزيد م.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

50 ريال

11/5/2024
صورة الاعلان: ميكروباص سياحي للايجار - في الرياض السعودية

ميكروباص سياحي للايجار

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

احصل على رحلات عمل أو تنقلات خاصة بفعالية وأمان مع تويوتا هاي اس الشكل الجديد! مع سيارة تويوتا ها.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

50 ريال

3/5/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا كوستر 24 راكب لنقل السياحي - في الرياض السعودية

ايجار تويوتا كوستر 24 راكب لنقل السياحي

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

اختر كوستر 24 راكب لرحلاتك السياحية واستمتع بتجربة سفر مميزة ومريحة! تتيح لك خدمة ايجار كوستر للا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

50 ريال

3/5/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس مرسيدس 50 راكب لرحلات السياحية - في الرياض السعودية

ايجار اتوبيس مرسيدس 50 راكب لرحلات السياحية

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

احصل على تجربة سفر مريحة ومميزة مع ايجار اتوبيسات مرسيدس 50 راكب لرحلاتك ومصايفك! تمتع برحلات سياح.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

50 ريال

3/5/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات