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ايجار تويوتا هايس
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|ليموزين المطار الخط الساخن, ليموزين توصيل المطار, ليموزين مطار, ليموزين مطار القاهره /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|limousine nassar
|التليفون:
|01119920103
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة- 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284764
سيارات مرسيدس للإيجار مع سائق فاخر, سيارات مرسيدس للنقل مع سائق, شركات ليموزين المطار, شركه ليموزين .
28/8/2024
إيجار سيارات مرسيدس الفاخرة مع سائق, إيجار سيارات مرسيدس للأعراس مع سائق, إيجار سيارة مرسيدس فاخرة م.
28/8/2024
•مرونة في التأجير: اختر من بين خطط التأجير اليومي أو الأسبوعي أو الشهري بما يناسب احتياجاتك. •خدم.
28/8/2024
تتميز السيارة بمقصورة فاخرة تجمع بين الراحة والتكنولوجيا الحديثة، حيث يمكنك الاستمتاع بأحدث أنظمة ال.
28/8/2024
تتميز السيارة بمقصورة فاخرة تجمع بين الراحة والتكنولوجيا الحديثة، حيث يمكنك الاستمتاع بأحدث أنظمة ال.
28/8/2024
أسعار لا تُنافَس. تميز بالرفاهية والراحة خلال تنقلاتك مع مركباتنا الحديثة المجهزة بأحدث التقنيات لضم.
28/8/2024
تواصل معنا الآن! اتصل بنا:01099552706 زوروا موقعنا: / العنوان: 12 ش الحجاز -ميدان المحكمه-مصر الجد.
28/8/2024
خدمات ليموزين المطار تعد شركات الليموزين في مصر من بين الخيارات الرائدة للمسافرين الذين يبحثون عن را.
28/8/2024
ايجار نقل سياحي ,ايجار ميني باص ,ميني باص للايجار ,اتوبيس رحلات للايجار ,اتوبيسات رحلات للايجار ,ات.
28/8/2024
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27/8/2024
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27/8/2024
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27/8/2024
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27/8/2024
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27/8/2024
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27/8/2024
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