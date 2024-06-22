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ايجار اتوبيسات من تورست|ايجار اتوبيس 50 فرد لرحلات الصيف
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|الإيجار الآمن والفعّال لحافلة تتسع لـ50 فرد إن تأجير حافلة تتسع لخمسين فرد يمثل خياراً مثالياً للعديد من المناسبات والفعاليات المختلفة،بالتالي سواء كانت رحلات سياحية، أو رحلات مدرسية,استاجر اتوبيس . أحد أهم العوامل التي يجب مراعاتها عند النظر في استئجار حافلة لخمسين فرد هو السلامة.كما يجب التحقق من صلاحية السائقين وخبرتهم في التعامل مع الحافلات الكبيرة لضمان سلامة الركاب أثناء الرحلة,اسعار ايجار اتوبيس سياحي . /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست كار
|التليفون:
|+201121759535
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز-ميدان المحكمة-مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274235
خدمة نقل سياحى باصات نقل سياحي للإيجار في مصر الجديدة لذلك تعتبر الرحلات السياحية من أكثر التجارب .
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