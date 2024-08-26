امتلك الان مجمع فللتين بموقع مميز وسعر حصري

مجمع فيلتين مزدوجتين: الفيلا الأولى:طابقان،3غرف نوم رئيسية،4غرف نوم مع خزائن،2غرف نوم،غرفة ضيوف،غرفة طعام،بلكونة،غرفة سائق،غرفة خادمة،مطبخ مشترك. الفيلا الثانية:طابقان،6غرف نوم رئيسية،2غرف،غرفة طعام،خزائن مدمجة،مسبح مشترك،ملعب غرفة سائق،غرفة خادمة -عمر الفيلا:6سنوات مساحة 28,076قدم مربع،رقم مرجعي:CD984743 .فاين هوم العقارية ذ.م.م لمزيد من المعلومات تواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة السيد سمير:279684-رخصة التسجيل العقاري: 53733 •رقم الرخصة التجارية:CN-1149643•رقم رخصة(RERA):202401101466