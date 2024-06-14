| امتلك | الان فيلا 5غرف نوم بتصميم عصري حديث

*الفيلا مكونة من: -منطقةالخارجية: -موقف سيارات -حديقة *طابق ارضي: -مجلس كبير مع حمام -مصعد -منطقة .

*فيلا تجارية على زاوية و شارعين : -طابق أرضي -طابق أول -رووف *تحتوي الفيلا على: -4 شقق غرفتين و صا.

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