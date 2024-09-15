أضف إعلانك مجاناً
اماكن تصنيع يونيفورم حضانات
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
| اماكن تصنيع يونيفورم حضانات 01223182572 يونيفورم حضانة بتصميمات ملائمة وألوان جذابة للاطفال من مصنع السلام لليونيفورم أسعار يونيفورم الحضانة الأكثر تنافسية في السوق مع اسرع مدة تنفيذ شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة والمعرض / 11 شارع جلال الدين الحمامصى - متفرع من شارع السودان - المهندسين ( بجوار مستشفى الهلال للقوات المسلحة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|merna
|التليفون:
|01223182572
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|11 شارع جلال الدين الحمامصى - متفرع من شارع السودان – المهندسين ( بجوار مستشفى الهلال للقوات المسلحة)- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/9/2024
|رقم الإعلان:
|2295189
اماكن تصنيع يونيفورم حضانات 01223182572 يونيفورم حضانة بتصميمات ملائمة وألوان جذابة للاطفال من مص.
15/9/2024
مصنع قبعات تخرج 01223182572 احتفل بتخرج طلابك بأرواب وكابات مصنعة بجودة عالمية من شركة السلام .
15/9/2024
مصنع يونيفورم امن01118689995 أفضل جودة وتصميم لليونيفورم الأمني المناسب لكل افراد السكيورتى والا.
15/9/2024
لبس مدارس ابتدائي (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) صمم زي مدرسي موحد يعكس هوية مؤسستك التعل.
10/9/2024
مصنع افرول مهندس 01118689995 السلام لليونيفورم احترافية في التصميم، راحة في الارتداء , يونيفورم م.
10/9/2024
طقم مقدم الطعام 01223182572 مع يونيفورم المطاعم من السلام لليونيفورم ستحصل على جودة عالية وتصميم.
10/9/2024
اسعار روب التخرج في مصر 01223182572 احتفل بتخرج طلابك بأرواب وكابات مصنعة بجودة عالمية من شركة ا.
10/9/2024
اسعار يونيفورم امن 01118689995 أفضل جودة وتصميم لليونيفورم الأمني المناسب لكل افراد السكيورتى وا.
10/9/2024
يونيفورم رياض اطفال 01223182572 يونيفورم حضانة بتصميمات ملائمة وألوان جذابة للاطفال من مصنع السلا.
10/9/2024
يونيفورم رياض اطفال 01223182572 يونيفورم حضانة بتصميمات ملائمة وألوان جذابة للاطفال من مصنع السلا.
10/9/2024
اشكال بدل يونيفورم 01223182572 استعد للتميز والانفراد مع اليونيفورم وملابس الموحد الأنيقة والعصري.
10/9/2024
شركة توريد يونيفورم فنادق 01223182572 يونيفورم فندقي بتصميمات أنيقة وأقمشة عالية الجودة لموظفيكم.
10/9/2024
Uniform Housekeeping 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعمال ن.
9/9/2024
مصنع ارواب تخرج (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج ووشاح التخر.
8/9/2024
تفصيل بدلة حارس الامن01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة 3A لليونيفور.
8/9/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.