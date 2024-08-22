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اماكن تصنيع يونيفورم امن
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
| اماكن تصنيع يونيفورم امن01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة 3A لليونيفورم يتميز بالعناية فى اختيار افضل الخامات التى تناسب طبيعه عمل السكيورتى فى افضل مظهر وسهولة الحركة شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 35334285 -02 عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفى العجوز – محطة مترو الدائرى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|merna
|التليفون:
|01200561116
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|العنوان:
|عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفي العجوزه – محطه مترو القوميه العربيه- امبابه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283725
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