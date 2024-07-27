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الشركة العالمية للخدمات
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|نفدم خدماتنا للشركات الكبرى المواقع الصناعيه والتجاريه والاداريه والكومباوند والشركات الكبري والفنادق والمطاعم والقري السياحيه والمستشفيات والنوادي والبنوك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشزكة العالمية
|التليفون:
|01151588055
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|العنوان:
|- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/8/2024
|رقم الإعلان:
|2279925
بالضمانات نوفر خدم وشغالات ومربيات وجليسات مسنين لجميع المحافظات01017902000 نحن نسعى لخدمه ورضاء عمل.
27/7/2024
مكتب خدم وشغالات على درجة عالية من الكفاءة لكافة المحافظات الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و جليسات.
19/7/2024
توفيرعمالة منزلية نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى س.
7/7/2024
نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة وذات خبرة لسنوات عديدة ونرعى الحالات الحرجة.
7/7/2024
نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجل.
25/6/2024
أفضل شغالات,مربيات وجليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات لكل بيت نلتزم بتوفير كافة العماله المنزلية .
12/5/2024
جميع انواع العمالة المنزلية المصرية و الاجنبية بالضمانات للنضافة المنزلية و اعمال المطبخ و رعاية الا.
10/5/2024
خادمات منزلية عاملات نيجيريات . أثوبيات . أرتريات . سودانيات . غينيات . كينيات . فلبينات . أندويسيات.
7/5/2024
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