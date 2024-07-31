اقفال وكوالين الكترونية تقنيةالجيل الثالث للفنادق توفر أقفال الفنادق الإلكترونية التي تعمل بالبطاقة العديد من المزايا، بما في ذلك: الراحة: يمكن للضيوف فتح أبواب غرفهم دون الحاجة إلى حمل المفاتيح. الأمان: تجعل أقفال الفنادق الإلكترونية التي تعمل بالبطاقة من الصعب على الأشخاص غير المصرح لهم الدخول إلى الغرف. التحكم: يمكن للموظفين إدارة الوصول إلى الغرف من خلال نظام إدارة الفندق. اقفال ذكيه تتميز بالكثير من الخصائص منها: تعمل على البصمه و كلمة المروروالكرت و البلوتوث اسعار اقفال الابواب الالك