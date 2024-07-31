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اقفال وكوالين الكترونية تقنيةالجيل الثالث للفنادق
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|اقفال وكوالين الكترونية تقنيةالجيل الثالث للفنادق توفر أقفال الفنادق الإلكترونية التي تعمل بالبطاقة العديد من المزايا، بما في ذلك: الراحة: يمكن للضيوف فتح أبواب غرفهم دون الحاجة إلى حمل المفاتيح. الأمان: تجعل أقفال الفنادق الإلكترونية التي تعمل بالبطاقة من الصعب على الأشخاص غير المصرح لهم الدخول إلى الغرف. التحكم: يمكن للموظفين إدارة الوصول إلى الغرف من خلال نظام إدارة الفندق. اقفال ذكيه تتميز بالكثير من الخصائص منها: تعمل على البصمه و كلمة المروروالكرت و البلوتوث اسعار اقفال الابواب الالك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة أجواء
|التليفون:
|0562297669
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|العنوان:
|السعوديه- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 ريال
|تاريخ الإعلان:
|5/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280507
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