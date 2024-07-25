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افضل يونيفورم مهندسين
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
| افضل يونيفورم مهندسين01003358542 يونيفورم مصانع وشركات البترول نصنع افرول العمال وبدل المصانع وفيست المهندسين وكل مايخص يونيفورم المصانع بكميات شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 35334285 -02 عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفى العجوز – محطة مترو الدائرى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|merna
|التليفون:
|01200561116
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|العنوان:
|عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفي العجوزه – محطه مترو القوميه العربيه- امبابه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278719
شركة يونيفورم مدارس01003358542 متخصصين فى تصنيع وتوريدات اليونيفورم والزى الموحد للمدارس بجميع ا.
25/7/2024
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25/7/2024
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23/7/2024
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23/7/2024
اسعار يونيفورم المصانع في مصر01003358542 يونيفورم مصانع وشركات البترول نصنع افرول العمال وبدل ال.
21/7/2024
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16/7/2024
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16/7/2024
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16/7/2024
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16/7/2024
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16/7/2024
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