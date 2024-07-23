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اسعار يونيفورم شركات الأمن في مصر ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
اسعار يونيفورم شركات الأمن في مصر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يونيفورم شركات الامن خصيصا لتزود طاقم العمل به ويتناسب مع عملك ومستوى الخدمة المقدمة منه. يونيفورم شركات للأمن والحراسات الخاصة – يونيفورم سكيورتي شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة والمعرض / 11 شارع جلال الدين الحمامصى - متفرع من شارع السودان – المهندسين ( بجوار مست
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 11 شارع جلال الدين الحمامصى - متفرع من شارع السودان – المهندسين ( بجوار مستشفى الهلال للقوات المسلحة)- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/7/2024
رقم الإعلان: 2278330

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: موديلات زي الروضة (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

موديلات زي الروضة (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات زي الروضة (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نقوم بتصميم وت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/7/2024
صورة الاعلان: موديلات زي تمريض ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

موديلات زي تمريض ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات زي تمريض ( السلام للملابس الطبية 01102226499) نقدم نحن شركة السلام لليونيفورم ملابس الممرض.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/7/2024
صورة الاعلان: ملابس زى موحد يونيفورم (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس زى موحد يونيفورم (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس زى موحد يونيفورم (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة لت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/7/2024
صورة الاعلان: سعر روب التخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) - في الجيزة مصر

سعر روب التخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر روب التخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام تناسب ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/7/2024
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم المصانع في مصر - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم المصانع في مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم المصانع في مصر01003358542 يونيفورم مصانع وشركات البترول نصنع افرول العمال وبدل ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/7/2024
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مطاعم 01200561116 يونيفورم مطاعم وكافيهات للتصنيع كميات وحسب المواصفات والموديلات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/7/2024
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مطاعم 01200561116 يونيفورم مطاعم وكافيهات للتصنيع كميات وحسب المواصفات والمو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/7/2024
صورة الاعلان: شركات توريد ملابس فنادق - في الجيزة مصر

شركات توريد ملابس فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات توريد ملابس فنادق01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص وممي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/7/2024
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مدارس01003358542 متخصصين فى تصنيع وتوريدات اليونيفورم والزى الموحد للمدارس بجمي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/7/2024
صورة الاعلان: موديلات ملابس حضانه - في الجيزة مصر

موديلات ملابس حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات ملابس حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/7/2024
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم طبى بمصر - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم طبى بمصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم طبى بمصر 01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة من حيث الخاما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/7/2024
صورة الاعلان: احدث تصميمات اليونيفورم - في الجيزة مصر

احدث تصميمات اليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

احدث تصميمات اليونيفورم 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/7/2024
صورة الاعلان: متجر بيع ارواب تخرج (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) - في الجيزة مصر

متجر بيع ارواب تخرج (شركة 3A لليونيفورم 01200561116)

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر بيع ارواب تخرج (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج ووشاح ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/7/2024
صورة الاعلان: الزى الموحد للامن - في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة 3A لليونيفورم ي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/7/2024
صورة الاعلان: اماكن تصنيع ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/7/2024
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