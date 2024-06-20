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اسعار يونيفورم الحضانة في مصر (شركة السلام لليونيفورم )
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
| اسعار يونيفورم الحضانة في مصر (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نقوم بتصميم وتصنيع يونيفورم حضانات بجميع الاشكال والموديلات مع امكانية تصنيع الزى الخاص بالحضانات وطباعه او تطريز اسم وشعار الحضانه شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة والمعرض / 11 شارع جلال الدين الحمامصى - متفرع من شارع السودان – المهندسين ( بجوار مستشفى الهلال للقوات المسلحة)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|merna
|التليفون:
|01223182572
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|العنوان:
|11 شارع جلال الدين الحمامصى - متفرع من شارع السودان – المهندسين ( بجوار مستشفى الهلال للقوات المسلحة)- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274011
محلات بيع اكسسوارات التخرج في مصر (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم .
20/6/2024
تفصيل بدلة حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يو.
20/6/2024
الزى الموحد الطبي ( السلام للملابس الطبية 01102226499) نقدم نحن شركة السلام لليونيفورم ملابس المم.
20/6/2024
اشكال واسعار اليونيفورم (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة ل.
20/6/2024
شركات توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل الت.
20/6/2024
شركات توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل الت.
20/6/2024
شركات توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل الت.
20/6/2024
موديلات يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) قد تكون من اصحاب المدارس الكبيرة ذا.
20/6/2024
يونيفورم مطاعم كافيهات ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) نقوم بتصنيع احدث تصاميم يونيفورم .
20/6/2024
زى موحد للمستشفيات 01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة من حيث الخامات وا.
15/6/2024
مصنع قميص رجالى بمصر 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليونيفو.
15/6/2024
مصنع قميص رجالى بمصر 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليونيفو.
15/6/2024
شركة توريد يونيفورم فنادق01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص ومم.
15/6/2024
شركة توريد يونيفورم فنادق01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص ومم.
15/6/2024
ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نقوم بتصميم .
12/6/2024
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