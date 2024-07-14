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استئجار ليموزين كيا كرنفال من الدولي كار
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|استئجار ليموزين كيا كرنفال من الدولي كار سيارة كيا كرنفال تُعتبر واحدة من أكثر السيارات الفاخرة والمريحة في فئتها01070534881. تتميز بتصميم داخلي أنيق وواسع يتسع لعدد كبير من الركاب، مما يوفر مساحة واسعة للسفر برفاهية وراحة. تأتي السيارة مجهزة بمقاعد جلدية فاخرة قابلة للتعديل والتحكم الكهربائي، بالإضافة إلى نظام تكييف هواء منفصل للركاب ونظام صوتي عالي الجودة لضمان تجربة سفر لا تشوبها شائبة.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الدولي كار
|التليفون:
|01070534881
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|العنوان:
|الاردنيه- القاهره الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277012
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