استأجر أتوبيس مرسيدس اليوم – الفضاء المثالي لنقل 33 فردًا براحة وفخامة! هل تبحث عن وسيلة نقل فاخرة وواسعة لمجموعتك الكبيرة؟ نقدم لك أتوبيس مرسيدس، الذي يوفر لك كل ما تحتاجه من راحة وأمان أثناء رحلاتك أو مناسباتك الخاصة! مميزات أتوبيس مرسيدس: مساحة واسعة: يتسع لـ33 شخصًا مع مقاعد مريحة ومساحة كافية للأمتعة، مما يجعله مثاليًا للمجموعات الكبيرة. راحة وفخامة: تصميم داخلي أنيق يضمن تجربة قيادة مريحة لجميع الركاب، مع مقاعد جلدية وتجهيزات متطورة. أمان متقدم: مزود بأحدث أنظمة الأمان لضمان