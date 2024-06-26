أضف إعلانك مجاناً

احواض كوريان مودرن

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: احواض كوريان مودرن - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

احواض كوريان مودرن 01022980601 احوض الكوريان : يعنى احواض مصنعة من الرخام الصناعى المستورد الكوري 1/مضاد للبكتريا متوصف عالمياً وطبياً -2/ يمتاز بالصلابه – 3/سهل التنظيف – 4/سهل الصيانة – 4/خفيف الوزن -5/ لحاماته غير ظاهره – 6/متاح دمجه فى القرص من نفس اللون والخامة دون ظهور اى فواصل -7/ متاح بعدة اشكال ومقاسات لتناسب كل الاذواق والمساحات شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابتكار : : 01022980601 [email protected] العنوان: 15طة حسين ا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: m egystone
التليفون: 01022980601

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 15 ش طه حسين النزهة الجديدة- nozha
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/6/2024
رقم الإعلان: 2274781

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كومباكت hpl شامل التوريد والتركيب - في القاهرة مصر

كومباكت hpl شامل التوريد والتركيب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

نقوم بالتركيب فى جميع محافظات مصر الاكسسوارات من أفضل وأجود الأنواع الثقيلة (استانلس 304 ) كومباكت.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

26/6/2024
صورة الاعلان: جلاكسى كوريان نورن ديزاين - في القاهرة مصر

جلاكسى كوريان نورن ديزاين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كونترات مشتشفيات كاونترات استقبال كاونترات مطاعم كاونترات كوريان رخام صناعى بديل الرخام الطبيعى شركة.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

25/6/2024
صورة الاعلان: ترابيزات طاولات الطعام - في القاهرة مصر

ترابيزات طاولات الطعام

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قابلية تشغيل ممتازة من مميزات الكوريان انه متين للغاية بالرغم من ذلك يمكن تصنيعه بسهولة باستخدام ادو.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

25/6/2024
صورة الاعلان: شركات كبائن قواطيع حمامات – مباول - في القاهرة مصر

شركات كبائن قواطيع حمامات – مباول

(للبيع)

- في القاهرة مصر

نورن ديزاين الوكيل المعتمد فى مصر لاستراد و تصنيع و توزيع الكومباكت hpl الصينى و الهندى ماركة GREEN.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: شركات كبائن قواطيع حمامات – مباول - في القاهرة مصر

شركات كبائن قواطيع حمامات – مباول

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركة نور ديزاين بتقدملك الكومباكت HPL ( الصينى + الهندى + الفرنسى ) ( ضد المياه ، الكسر ، عوامل ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: احواض كوريان باحدث الديزاينات - في القاهرة مصر

احواض كوريان باحدث الديزاينات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احواض كوريان باحدث الديزاينات احواض كوريان كورى مستورد باحدث الديزاينات شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_اب.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

22/6/2024
صورة الاعلان: لقرص المطابخ كوريان ابيض و الوان - في القاهرة مصر

لقرص المطابخ كوريان ابيض و الوان

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لقرص المطابخ كوريان ابيض و الوان اختارى رخامة المطبخ اللى تعيش معاكى العمر كله💪 شركة ايجي ست.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: فنيات تركيب قواطيع الحمامات الكومباكت hpl - في القاهرة مصر

فنيات تركيب قواطيع الحمامات الكومباكت hpl

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فنيات تركيب قواطيع الحمامات الكومباكت hpl لدى ايجي ستون اكثر الفنيين خبرة فى اعمال تركيب الكومباكت &.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: حمامات – كومباكت – ابواب hpl - في القاهرة مصر

حمامات – كومباكت – ابواب hpl

(للبيع)

- في القاهرة مصر

( قواطيع حمامات , فواصل مباول , ابواب حمامات , اوشاش حمامات ) *سعر المتر المربع شامل التوريد والترك.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

13/6/2024
صورة الاعلان: اصل الكومباكت hpl فى نورن ديزاين - في القاهرة مصر

اصل الكومباكت hpl فى نورن ديزاين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لإن الكومباكت HPL هو الحل السحري للمساحات الصغيرة وكمان سهل الفك والتركيب مضاد للبكتيريا والفيروسات .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/6/2024
صورة الاعلان: قواطيع حمامات باعلى جودة صيني و هندى - في القاهرة مصر

قواطيع حمامات باعلى جودة صيني و هندى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قواطيع حمامات باعلى جودة صيني و هندى توريد و تركيب قواطيع حمامات كومباكت باعلى جودة خامة صيني – هندى.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

12/6/2024
صورة الاعلان: ترابيزات طاولات الطعام - في القاهرة مصر

ترابيزات طاولات الطعام

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قابلية تشغيل ممتازة من مميزات الكوريان انه متين للغاية بالرغم من ذلك يمكن تصنيعه بسهولة باستخدام ادو.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/6/2024
صورة الاعلان: ترابيزات طاولات الطعام - في القاهرة مصر

ترابيزات طاولات الطعام

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قابلية تشغيل ممتازة من مميزات الكوريان انه متين للغاية بالرغم من ذلك يمكن تصنيعه بسهولة باستخدام ادو.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/6/2024
صورة الاعلان: بديل رخام اسود – كوريان - في القاهرة مصر

بديل رخام اسود – كوريان

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بديل رخام اسود – كوريان اشيك قرصة للحمامات و المطابخ قرص الكوريان باللون الاسود السادة و الكريستال .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

11/6/2024
صورة الاعلان: تركيب قواطيع حمامات هندى /صيني / اوروبي - في القاهرة مصر

تركيب قواطيع حمامات هندى /صيني / اوروبي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تركيب قواطيع حمامات هندى /صيني / اوروبي اقوى الخصومات لاسعار التوريد و التركيب قواطيع الحمامات الكوم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

11/6/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات