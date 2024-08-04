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اجهزة تفتيش الحقائب في المطارات
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة أجواء
|التليفون:
|01143352052
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|العنوان:
|الهرم, الجيزه- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280650
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