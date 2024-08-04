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اجهزة تفتيش الحقائب في المطارات

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اجهزة تفتيش الحقائب في المطارات - في الجيزة مصر

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للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة أجواء
التليفون: 01143352052

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العنوان: الهرم, الجيزه- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/8/2024
رقم الإعلان: 2280650

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: أجهزة صفوف الانتظار وتنظيم صفوف العملاء - في الجيزة مصر

أجهزة صفوف الانتظار وتنظيم صفوف العملاء

(للبيع)

- في الجيزة مصر

نظام ترتيب صفوف الانتظار نظام ترتيب الصفوف,الطابور,ترتيب العملاء,طباعة ارقام العملاء,ترتيب الطابور,.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 جنيه

4/8/2024
صورة الاعلان: بوابات المواقف الالكترونيه للسيارات - في الجيزة مصر

بوابات المواقف الالكترونيه للسيارات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بوابات دخول وخروج السيارات الالكترونية اسعار مواقف السيارات الالكترونية بوابات الجراجات والمواقف .
العنوان:

الجيزة - مصر

100 جنيه

28/7/2024
صورة الاعلان: اقفال الابواب الالكترونيه وكوالين الفنادق 01143352052 - في الجيزة مصر

اقفال الابواب الالكترونيه وكوالين الفنادق 01143352052

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اقفال الفنادق الالكترونية وكوالين الفنادق الالكترونية أقفال الفنادق والكوالين Security Locks , Hote.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 جنيه

19/7/2024
صورة الاعلان: وكيل المصدات الامنيه الهيدروليكية - في الجيزة مصر

وكيل المصدات الامنيه الهيدروليكية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

وكيل المصدات الهيدروليكيه اسعار المصدات الهيدروليكية مصدات السيارات الخرسانية مصدات السيارات المطا.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 جنيه

10/7/2024
صورة الاعلان: بوابات مواقف السيارات الالكترونية - في الجيزة مصر

بوابات مواقف السيارات الالكترونية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بوابات الكترونيه لدخول السيارات بالكارت بوابات الكترونيه لدخول السيارات بالريموت بوابات الكترونيه .
العنوان:

الجيزة - مصر

100 جنيه

8/7/2024
صورة الاعلان: جهاز تفتيش الحقائب فى المطارات والفنادق - في الجيزة مصر

جهاز تفتيش الحقائب فى المطارات والفنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اجهزة تفتيش الحقائب في المطارات احدث اجهزة التفتيش الامنية للكشف عن محتوى الحقائب يتميز جهاز تفتيش.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 جنيه

4/7/2024
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