"أنواع سيارات الزفاف الفاخرة – إيجار مرسيدس C180 بأسعار مميزة"

(للإيجار)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|limousine nassar
|التليفون:
|01119920103
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/9/2024
|رقم الإعلان:
|2295146
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