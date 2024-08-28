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"أفضل أسعار إيجار باص مرسيدس 50 راكب"
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست كار
|التليفون:
|01099552706
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة- cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284735
•مرونة في التأجير: اختر من بين خطط التأجير اليومي أو الأسبوعي أو الشهري بما يناسب احتياجاتك. •خدم.
28/8/2024
تتميز السيارة بمقصورة فاخرة تجمع بين الراحة والتكنولوجيا الحديثة، حيث يمكنك الاستمتاع بأحدث أنظمة ال.
28/8/2024
تتميز السيارة بمقصورة فاخرة تجمع بين الراحة والتكنولوجيا الحديثة، حيث يمكنك الاستمتاع بأحدث أنظمة ال.
28/8/2024
تواصل معنا الآن! اتصل بنا:01099552706 زوروا موقعنا: / العنوان: 12 ش الحجاز -ميدان المحكمه-مصر الجد.
28/8/2024
خدمات ليموزين المطار تعد شركات الليموزين في مصر من بين الخيارات الرائدة للمسافرين الذين يبحثون عن را.
28/8/2024
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28/8/2024
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27/8/2024
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27/8/2024
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27/8/2024
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27/8/2024
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27/8/2024
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27/8/2024
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27/8/2024
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27/8/2024
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27/8/2024
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