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أجهزة صفوف الانتظار وتنظيم صفوف العملاء
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
| نظام ترتيب صفوف الانتظار نظام ترتيب الصفوف,الطابور,ترتيب العملاء,طباعة ارقام العملاء,ترتيب الطابور,queue system الصفوف ، والطوابير ، والانتظار ، وضياع الوقت . كلها أمور تُعد مزعجة لأى إنسان يمر بها ، فإن كنت تسدد فاتورة فى مكان ما أو تنتظر دورك فى عيادة ما ونظرت أمامك تجد طابوراً لا تستطيع تحديد نهايته من بدايته حتماً ستشعر بالإحباط والانزعاج وربما تغادر المكان من دون الانتهاء من عملك . فهكذا هو حال معظم الأفراد أو ما يُطلق عليهم العملاء ، ولكن ماذا عن أصحاب الشركات والعيادات والمراكز الخيرية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة أجواء
|التليفون:
|01143352052
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|العنوان:
|الهرم, الجيزه- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280244
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