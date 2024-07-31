يتوفر لدينا عاملات للتنظيف وايضآ لاعمال الضيافة لخدمتكم سيدتي نحن منعرف ان ما عندك وقت كثير للتنظيف البيت و دائما مشغول عشان هيك نحن موجودين احجزي زيارتك الان مع ميران للتنظيف جميع العاملات قانونيات و مدربات عروضنا للزيارة الواحد 6 ساعات عمل و بكلفة 25 دينار وايضآ عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت تواصلي معنا ونحنا بخدمتك 0785407409