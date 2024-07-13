يتوفر لدينا عاملات بنضفولك بيتك باسرع وقت واقل سعر مستعجل وحابب تنظف البيت او مكتبك او شركتك ؟ معنا بتنظف بيتك و انت مرتاح وبسعر مناسب نوفر لك عاملات تنظيف و ترتيب خدماتنا للمنازل والمكاتب و في خدمتكم بنظام اليومي بعمل ل 6 ساعات وبكلفة 25 دينار لحق حالك واحجز عاملتك بنظام اليومي وايضآ عاملات اسبوعي و شهري 0785407409