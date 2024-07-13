آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

يتوفر لديناعاملات للترتيب وللتنظيف وللتعقيم و الضيافة للمناسبات

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الأردن (عمان) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
يتوفر لديناعاملات للترتيب وللتنظيف وللتعقيم و الضيافة للمناسبات لدينا مجموعة متميزه من عاملات التنظيف في خدمتكم بنظام اليومي بعمل ل 6 ساعات وبكلفة 25 دينار وايضآ اسبوعي و شهري مع مبيت امكانية توفير عاملات ضيافة لكافة المناسبات و التجربة خير برهان للحجز وللاستفسار : 0785407409
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سوفت كلين
التليفون: 0785407409

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - عمان
عمان -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 25 دينار
تاريخ الإعلان: 13/7/2024
رقم الإعلان: 2276925

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: يتوفر لديناعاملات للترتيب وللتنظيف وللتعقيم و الضيافة للمناسبات - في عمان الأردن

يتوفر لديناعاملات للترتيب وللتنظيف وللتعقيم و الضيافة للمناسبات

(للبيع)

- في عمان الأردن

يتوفر لديناعاملات للترتيب وللتنظيف وللتعقيم و الضيافة للمناسبات لدينا مجموعة متميزه من عاملات التنظي.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

13/7/2024
صورة الاعلان: سوفت كلين لتوفير خدمة عاملات الترتيب و التنظيف بأقل الاسعار - في عمان الأردن

سوفت كلين لتوفير خدمة عاملات الترتيب و التنظيف بأقل الاسعار

(للبيع)

- في عمان الأردن

سوفت كلين لتوفير خدمة عاملات الترتيب و التنظيف بأقل الاسعار نوفر لعملائنا الكرام خدمات تنظيف بأعلى م.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

10/7/2024
صورة الاعلان: مؤسسة سوفت كلين لتوفير عاملات التنظيف من اجلكم ولراحتكم - في عمان الأردن

مؤسسة سوفت كلين لتوفير عاملات التنظيف من اجلكم ولراحتكم

(للبيع)

- في عمان الأردن

مؤسسة سوفت كلين لتوفير عاملات التنظيف من اجلكم ولراحتكم تأمين عاملات التنظيف والضيافة بنظام اليومي و.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

10/7/2024
صورة الاعلان: سوفت كلين لتأمين عاملات للتنظيف والتعزيل - في عمان الأردن

سوفت كلين لتأمين عاملات للتنظيف والتعزيل

(للبيع)

- في عمان الأردن

سوفت كلين لتأمين عاملات للتنظيف والتعزيل في خدمتكم بنظام اليومي و اسبوعي و شهري مدة الزيارة اليومي.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

9/7/2024
صورة الاعلان: سوفت كلين لتأمين عاملات للتنظيف والتعزيل - في عمان الأردن

سوفت كلين لتأمين عاملات للتنظيف والتعزيل

(للبيع)

- في عمان الأردن

سوفت كلين لتأمين عاملات للتنظيف والتعزيل في خدمتكم بنظام اليومي و اسبوعي و شهري مدة الزيارة اليومي.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

9/7/2024
صورة الاعلان: بشركة سوفت كلين اصبح التنظيف اسهل و اكثر دقة - في عمان الأردن

بشركة سوفت كلين اصبح التنظيف اسهل و اكثر دقة

(للبيع)

- في عمان الأردن

بشركة سوفت كلين اصبح التنظيف اسهل و اكثر دقة التنظيف على مدار الاسبوع و بنظام اليومي و الاسبوعي و ا.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

9/7/2024
صورة الاعلان: بشركة سوفت كلين اصبح التنظيف اسهل و اكثر دقة - في عمان الأردن

بشركة سوفت كلين اصبح التنظيف اسهل و اكثر دقة

(للبيع)

- في عمان الأردن

بشركة سوفت كلين اصبح التنظيف اسهل و اكثر دقة التنظيف على مدار الاسبوع و بنظام اليومي و الاسبوعي و ا.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

9/7/2024
صورة الاعلان: نوفر عاملات تنظيف وترتيب بخبرة واتقان بأقل الاسعار - في عمان الأردن

نوفر عاملات تنظيف وترتيب بخبرة واتقان بأقل الاسعار

(للبيع)

- في عمان الأردن

نوفر عاملات تنظيف وترتيب بخبرة واتقان بأقل الاسعار نوفر لكم عاملات التنظيف و التعزيل اليومي عملنا في.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

8/7/2024
صورة الاعلان: تقدم لكم شركة سوفت عاملات التنظيف بنظام يومي واسبوعي وشهري - في عمان الأردن

تقدم لكم شركة سوفت عاملات التنظيف بنظام يومي واسبوعي وشهري

(للبيع)

- في عمان الأردن

تقدم لكم شركة سوفت عاملات التنظيف بنظام يومي واسبوعي وشهري نوفر الخدمة للعاملات التنظيف و الترتيب ال.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

8/7/2024
صورة الاعلان: تقدم لكم شركة سوفت عاملات التنظيف بنظام يومي واسبوعي وشهري - في عمان الأردن

تقدم لكم شركة سوفت عاملات التنظيف بنظام يومي واسبوعي وشهري

(للبيع)

- في عمان الأردن

تقدم لكم شركة سوفت عاملات التنظيف بنظام يومي واسبوعي وشهري نوفر الخدمة للعاملات التنظيف و الترتيب ال.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

8/7/2024
صورة الاعلان: صار وقت التعزيل بعد ما بلش الصيف و هاي صارت مهمتنا - في عمان الأردن

صار وقت التعزيل بعد ما بلش الصيف و هاي صارت مهمتنا

(للبيع)

- في عمان الأردن

صار وقت التعزيل بعد ما بلش الصيف و هاي صارت مهمتنا مع الصيف والشوب صار لازمها تعزيله اتصلوا فينا و ا.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

7/7/2024
صورة الاعلان: صار وقت التعزيل بعد ما بلش الصيف و هاي صارت مهمتنا - في عمان الأردن

صار وقت التعزيل بعد ما بلش الصيف و هاي صارت مهمتنا

(للبيع)

- في عمان الأردن

صار وقت التعزيل بعد ما بلش الصيف و هاي صارت مهمتنا مع الصيف والشوب صار لازمها تعزيله اتصلوا فينا و.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

6/7/2024
صورة الاعلان: الراحة من التنظيف والتعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا - في عمان الأردن

الراحة من التنظيف والتعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا

(للبيع)

- في عمان الأردن

الراحة من التنظيف والتعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا نوفر لكم أفضل العاملات بعقود يومية بعمل ل 6 ساعات .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

6/7/2024
صورة الاعلان: الراحة من التنظيف والتعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا - في عمان الأردن

الراحة من التنظيف والتعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا

(للبيع)

- في عمان الأردن

الراحة من التنظيف والتعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا نوفر لكم أفضل العاملات بعقود يومية بعمل ل 6 ساعات .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

6/7/2024
صورة الاعلان: حطي اديكي ورجليكي بمي باردة وخلي تنظيف و ترتيب بيتك علينا - في عمان الأردن

حطي اديكي ورجليكي بمي باردة وخلي تنظيف و ترتيب بيتك علينا

(للبيع)

- في عمان الأردن

حطي اديكي ورجليكي بمي باردة وخلي تنظيف و ترتيب بيتك علينا بأتصال واحد منك بنكون عندك عاملات مؤهلا.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

4/7/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات