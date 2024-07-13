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يتوفر لديناعاملات للترتيب وللتنظيف وللتعقيم و الضيافة للمناسبات
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|يتوفر لديناعاملات للترتيب وللتنظيف وللتعقيم و الضيافة للمناسبات لدينا مجموعة متميزه من عاملات التنظيف في خدمتكم بنظام اليومي بعمل ل 6 ساعات وبكلفة 25 دينار وايضآ اسبوعي و شهري مع مبيت امكانية توفير عاملات ضيافة لكافة المناسبات و التجربة خير برهان للحجز وللاستفسار : 0785407409
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سوفت كلين
|التليفون:
|0785407409
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|العنوان:
|- عمان
عمان - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25 دينار
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276925
يتوفر لديناعاملات للترتيب وللتنظيف وللتعقيم و الضيافة للمناسبات لدينا مجموعة متميزه من عاملات التنظي.
13/7/2024
سوفت كلين لتوفير خدمة عاملات الترتيب و التنظيف بأقل الاسعار نوفر لعملائنا الكرام خدمات تنظيف بأعلى م.
10/7/2024
مؤسسة سوفت كلين لتوفير عاملات التنظيف من اجلكم ولراحتكم تأمين عاملات التنظيف والضيافة بنظام اليومي و.
10/7/2024
سوفت كلين لتأمين عاملات للتنظيف والتعزيل في خدمتكم بنظام اليومي و اسبوعي و شهري مدة الزيارة اليومي.
9/7/2024
سوفت كلين لتأمين عاملات للتنظيف والتعزيل في خدمتكم بنظام اليومي و اسبوعي و شهري مدة الزيارة اليومي.
9/7/2024
بشركة سوفت كلين اصبح التنظيف اسهل و اكثر دقة التنظيف على مدار الاسبوع و بنظام اليومي و الاسبوعي و ا.
9/7/2024
بشركة سوفت كلين اصبح التنظيف اسهل و اكثر دقة التنظيف على مدار الاسبوع و بنظام اليومي و الاسبوعي و ا.
9/7/2024
نوفر عاملات تنظيف وترتيب بخبرة واتقان بأقل الاسعار نوفر لكم عاملات التنظيف و التعزيل اليومي عملنا في.
8/7/2024
تقدم لكم شركة سوفت عاملات التنظيف بنظام يومي واسبوعي وشهري نوفر الخدمة للعاملات التنظيف و الترتيب ال.
8/7/2024
تقدم لكم شركة سوفت عاملات التنظيف بنظام يومي واسبوعي وشهري نوفر الخدمة للعاملات التنظيف و الترتيب ال.
8/7/2024
صار وقت التعزيل بعد ما بلش الصيف و هاي صارت مهمتنا مع الصيف والشوب صار لازمها تعزيله اتصلوا فينا و ا.
7/7/2024
صار وقت التعزيل بعد ما بلش الصيف و هاي صارت مهمتنا مع الصيف والشوب صار لازمها تعزيله اتصلوا فينا و.
6/7/2024
الراحة من التنظيف والتعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا نوفر لكم أفضل العاملات بعقود يومية بعمل ل 6 ساعات .
6/7/2024
الراحة من التنظيف والتعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا نوفر لكم أفضل العاملات بعقود يومية بعمل ل 6 ساعات .
6/7/2024
حطي اديكي ورجليكي بمي باردة وخلي تنظيف و ترتيب بيتك علينا بأتصال واحد منك بنكون عندك عاملات مؤهلا.
4/7/2024
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