أضف إعلانك مجاناً

وحدة تخزين كهرباء / مانع انقطاع كهرباء في اسكندرية

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: وحدة تخزين كهرباء / مانع انقطاع كهرباء في اسكندرية - في الإسكندرية مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

النور بيقطع والجو حر طب عندك مشكله في الكهرباء والسيرفر بيفصل طب عندك مشكله في الكاميرات المراقبه والنور بيقطع ومش عارف تعمل ايه جايبلك أجهزه UPs مانع انقطاع الكهرباء يعني هتعيش في امان والنور معاك تمم الاجهزه بتشغل بطاريات من افضل الانواع بطاريات جيلي الحق نفسك وعيش ف امان وخد Ups معانا أفضل العروض وأقل الاسعار واحسن جوده وضمان معاك للتواصل معنا • 034850367 – 01224179788 – 01098836236 • Whatsapp link: • العنوان 13 st Sezostrees Alexandria Egypt • * الشر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal surveillance systems
التليفون: 034850367 – 01224179788 – 01098836236

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 13 شارع سيزوستريس بجوار ادارة الجوازات- محطة الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/6/2024
رقم الإعلان: 2274379

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عدة تليفون سلكى أرضى باناسونيك TS500 في اسكندرية

عدة تليفون سلكى أرضى باناسونيك TS500 في اسكندرية

(للبيع)

عدة تليفون سلكى أرضى باناسونيك TS500 في اسكندرية Panasonic kx-ts500 تليفون سلكى أرضى بالحصائص التالي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية للمصانع و المنشئات الكبيرهZKTeco - UFACE 40

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية للمصانع و المنشئات الكبيرهZKTeco - UFACE 40

(للبيع)

جهاز ضبط وإدارة الحضور والانصراف والتحكم في فتح وغلق الأبواب Multi- Biometric Device - 3000 موظف بال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية كونفوي CB3000

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية كونفوي CB3000

(للبيع)

جهاز #CB3000 ماركة Convoy جهاز من أفضل أجهزة الحضور و الأنصراف في الفئة الأقتصادية للشركات و المصانع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: تركيب سنترالات داخلية للشركات والمكاتب

تركيب سنترالات داخلية للشركات والمكاتب

(للبيع)

تركيب سنترالات داخلية للشركات والمكاتب من أون لاين تك نوفر لك حلولًا متقدمة لتركيب سنترالات داخلية .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: أفضل نظام كول سنتر للشركات

أفضل نظام كول سنتر للشركات

(للبيع)

نظام كول سنتر لتحسين خدمة العملاء من أون لاين تك ارتقِ بخدمة العملاء في شركتك مع نظام الكول سنتر ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: شركات كبائن قواطيع حمامات – مباول

شركات كبائن قواطيع حمامات – مباول

(للبيع)

شركة نور ديزاين بتقدملك الكومباكت HPL ( الصينى + الهندى + الفرنسى ) ( ضد المياه ، الكسر ، عوامل ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: صيدلية للايجار بالهرم

صيدلية للايجار بالهرم

(للإيجار)

. صيدلية 40م تشطيب فاخر . بها معمل وحمام . شارع جانبي من الثلاثينى – المريوطية - الهرم . منطقة كث.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

8,000 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: شاليه للبيع بسعر مغري

شاليه للبيع بسعر مغري

(للبيع)

شاليه لقطه لسرعة البيع بمساحه 100متر جنينه 150 متر لو بتدور علي الراحه والهدوء هتلاقيهم هنا جنبك في .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 دولار

23/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالبحرين معلم عصاير ( باريستا )

مطلوب للعمل بالبحرين معلم عصاير ( باريستا )

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بالبحرين معلم عصاير ( باريستا ) الشروط : * خبرة لاتقل عن 3 سنوات بمجال العصائر و البار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

23/6/2024
صورة الاعلان: شركةايجارنقل سياحي |ايجار تويوتاكوستر24راكب

شركةايجارنقل سياحي |ايجار تويوتاكوستر24راكب

(للإيجار)

ايجار تويوتا كوستر بارخص سعر في مصر كوستر ميني باص بسيط و صغير مناسب لجميع انواع الرحلات السياحيه و .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: خدمة تأجير سيارات SUV بأقل سعر| تاجير هيونداي توسان

خدمة تأجير سيارات SUV بأقل سعر| تاجير هيونداي توسان

(للإيجار)

مميزات تاجير سيارات suv باقل سعر من خلال رينت باص رينت باص هي شركة رائدة في مجال النقل السياحي الجم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين تسعير للعمل فى شركة مقاولات كبرى بالسعوديـة

مطلوب مهندسين تسعير للعمل فى شركة مقاولات كبرى بالسعوديـة

(فرصة عمل)

مطلوب مهندسين تسعير للعمل فى شركة مقاولات كبرى بالسعوديـة خبرة فى دراسة المناقصات الحكومية المتعلقة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

23/6/2024
صورة الاعلان: جهاز اختبار عزم غطاء الزجاجات

جهاز اختبار عزم غطاء الزجاجات

(للبيع)

جهاز اختبار عزم غطاء الزجاجات •صمم خصيصًا لاختبار وقياس عزم الدوران المختلف •يتم تطبيقه على نطاق واس.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: شيف سخن

شيف سخن

(فرصة عمل)

مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي فندق في السعوديه 1/ شيف سخن خبره بالفنادق 2/ مدير اغنيه ومشروبات خبر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3 ريال

23/6/2024
صورة الاعلان: شركةايجارنقل سياحي |ايجار باص33راكب

شركةايجارنقل سياحي |ايجار باص33راكب

(للإيجار)

بالتالي ايجار باص شيفروليه ايجار مرسيدس mcv 33راكب في مصر. بالتالي شركة رينت باص اكبر شركة نقل سياح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™