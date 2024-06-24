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وحدة تخزين كهرباء / مانع انقطاع كهرباء في اسكندرية
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|النور بيقطع والجو حر طب عندك مشكله في الكهرباء والسيرفر بيفصل طب عندك مشكله في الكاميرات المراقبه والنور بيقطع ومش عارف تعمل ايه جايبلك أجهزه UPs مانع انقطاع الكهرباء يعني هتعيش في امان والنور معاك تمم الاجهزه بتشغل بطاريات من افضل الانواع بطاريات جيلي الحق نفسك وعيش ف امان وخد Ups معانا أفضل العروض وأقل الاسعار واحسن جوده وضمان معاك للتواصل معنا • 034850367 – 01224179788 – 01098836236 • Whatsapp link: • العنوان 13 st Sezostrees Alexandria Egypt • * الشر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal surveillance systems
|التليفون:
|034850367 – 01224179788 – 01098836236
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|العنوان:
|13 شارع سيزوستريس بجوار ادارة الجوازات- محطة الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274379
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