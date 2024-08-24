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هيونداي اتش وان 2021 للإيجار بأرخص الاسعار في مضر
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|ايجار هايس اتش وان كوستر اوتوبيس 50 من القاهره لمحافظات مصر باقل الاسعار توصيله مطار ملاكي المتابعه من الاداره حتي الوصول بامان للحجز والاسستعلام اتصل علي 01120461710 - 01097702729
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سلمي
|التليفون:
|01120461710 -01015534694
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|العنوان:
|مصر الجديده روكسي- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283938
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24/8/2024
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24/8/2024
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24/8/2024
ايجار هايس اتش وان كوستر اوتوبيس 50 من القاهره لمحافظات مصر باقل الاسعار توصيله مطار ملاكي المتابعه .
24/8/2024
ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
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