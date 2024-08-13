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هايس للايجار 01119920103
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين نصار
|التليفون:
|01119920103
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281610
ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
13/8/2024
ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
13/8/2024
ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
13/8/2024
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12/8/2024
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12/8/2024
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12/8/2024
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12/8/2024
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12/8/2024
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11/8/2024
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11/8/2024
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11/8/2024
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11/8/2024
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11/8/2024
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11/8/2024
رقم التليفون: [01119920103 _01101055099] الموقع الإلكتروني: / العنوان | 12 شارع الحجاز_ميدان المحكمة.
11/8/2024
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