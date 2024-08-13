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هايس للايجار 01119920103

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: هايس للايجار 01119920103 - في القاهرة مصر

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ليموزين المطار ,ليموزن مطار القاهرة ,ايجار ليموزين .ليموزين مطار ,ايجار تويوتا ,تويوتا هايس للايجار /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ليموزين نصار
التليفون: 01119920103

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العنوان: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/8/2024
رقم الإعلان: 2281610

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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: استقبالات المطار بأرخص سعر في مصر - في القاهرة مصر

استقبالات المطار بأرخص سعر في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/8/2024
صورة الاعلان: تويوتا كرورولا للايجار اليومي بسائق - في القاهرة مصر

تويوتا كرورولا للايجار اليومي بسائق

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/8/2024
صورة الاعلان: مرسيدسش للايجار بأقل سعر في القاهرة_ليموزين مطار - في القاهرة مصر

مرسيدسش للايجار بأقل سعر في القاهرة_ليموزين مطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/8/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات مرسيدس مطار القاهرة - في القاهرة مصر

ايجار سيارات مرسيدس مطار القاهرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استمتع بالفخامة والراحة عند وصولك لجعل رحلتك إلى القاهرة تجربة لا تُنسى من البداية، نقدم لك خدمة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

12/8/2024
صورة الاعلان: جراند شيروكي 2024 للإيجار - في القاهرة مصر

جراند شيروكي 2024 للإيجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن تجربة قيادة قوية وفاخرة؟ احصل الآن على جراند شيروكي 2024 للإيجار واستمتع بأداء لا يُضاهى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

12/8/2024
صورة الاعلان: إيجار كيا كرنفال 7 راكب بالسائق - في القاهرة مصر

إيجار كيا كرنفال 7 راكب بالسائق

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

إيجار كيا كرنفال 7 راكب بالسائق - الفخامة والراحة لكبار الزوار والسفارات! نقدم لكم خدمة إيجار كيا ك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

12/8/2024
صورة الاعلان: ليموزين المطار لايجار هيونداي اتش وان بأقل سعر - في القاهرة مصر

ليموزين المطار لايجار هيونداي اتش وان بأقل سعر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

🚖 ليه تشيل هم المواصلات وانت طالع المطار؟ خليك مرتاح وخلي ليموزين نصار يهتم فيك! 🎉 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

12/8/2024
صورة الاعلان: تأجير أتوبيس مرسيدس 50 راكب موديل 2023 - في القاهرة مصر

تأجير أتوبيس مرسيدس 50 راكب موديل 2023

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير أتوبيس مرسيدس 50 راكب موديل 2023 - الفخامة والراحة في رحلاتك الجماعية! هل تخطط لرحلة جماعية .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

12/8/2024
صورة الاعلان: احجز مرسيدس S450 ليموزين من مطار القاهرة - في القاهرة مصر

احجز مرسيدس S450 ليموزين من مطار القاهرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اسعار ليموزين مرسيدس عند الوصول إلى مطار القاهرة الدولي، يرغب العديد من المسافرين في تجربة رحلة مري.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/8/2024
صورة الاعلان: خدمة استقبال ليموزين مطار القاهرة vip - في القاهرة مصر

خدمة استقبال ليموزين مطار القاهرة vip

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

خدمة ليموزين مطار vip عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى مطار القاهرة الدولي، يبحث الكثيرون عن الراحة وا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/8/2024
صورة الاعلان: ليموزين مطار القاهرة: ميكروباص مرسيدس 7 راكب V250 - في القاهرة مصر

ليموزين مطار القاهرة: ميكروباص مرسيدس 7 راكب V250

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

عند السفر إلى القاهرة، يُعدّ الانتقال من وإلى المطار جزءًا مهمًا من تجربة السفر، ولذلك فإن اختيار وس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/8/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات مرسيدس مطار القاهرة - في القاهرة مصر

ايجار سيارات مرسيدس مطار القاهرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شركات ليموزين مطار القاهرة إيجار سيارات مرسيدس من مطار القاهرة هو خيار مثالي للمسافرين الذين يبحثون.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/8/2024
صورة الاعلان: سيارات ليموزين للتنقل بين المطارات - في القاهرة مصر

سيارات ليموزين للتنقل بين المطارات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مطار القاهرة ليموزين في عالم السفر الحديث، لم يعد التنقل بين المطارات مجرد وسيلة للوصول من نقطة إلى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/8/2024
صورة الاعلان: استقبال فاخر في مطار القاهرة مع تويوتا لاند كروزر - في القاهرة مصر

استقبال فاخر في مطار القاهرة مع تويوتا لاند كروزر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار سيارات مطار يعتبر مطار القاهرة الدولي بوابة مصر الرئيسية للعالم، وهو يستقبل ملايين المسافرين .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/8/2024
صورة الاعلان: ليموزين المطار لاستقبال المقيمين والغير مقيمين - في القاهرة مصر

ليموزين المطار لاستقبال المقيمين والغير مقيمين

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

رقم التليفون: [01119920103 _01101055099] الموقع الإلكتروني: / العنوان | 12 شارع الحجاز_ميدان المحكمة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/8/2024
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