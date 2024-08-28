آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

هاتف Panasonic KX-TS880 - كفاءة وجودة عالية

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: هاتف Panasonic KX-TS880 - كفاءة وجودة عالية - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

هاتف Panasonic KX-TS880 كفاءة وجودة عالية احصل على تجربة اتصال مميزة مع هاتف Panasonic KX-TS880 الذي يجمع بين الأداء القوي والجودة العالية يتميز الهاتف بتصميمه الأنيق وسهولة الاستخدام مع ميزات متقدمة تلبي احتياجات المكاتب والشركات. 📞✨ 🔹 إمكانية إعادة الاتصال السريع 🔹 شاشة LCD لعرض المعلومات بوضوح 🔹 ميزة تحديد هوية المتصل 🔹 سعة تخزين حتى 50 رقم اختيارك الأمثل لاتصالات أكثر فعالية وجودة في المكتب 📞✨ #هاتف_مكتبي #Panasonic_KX_TS880 #كفاءة_عالية #اتصالات_مكتبية #أداء_موثوق متوافر في شركة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اون لاين تك
التليفون: 01026009733

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/9/2024
رقم الإعلان: 2294870

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: هاتف Panasonic - KX-NT400 الذكي - في القاهرة مصر

هاتف Panasonic - KX-NT400 الذكي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استمتع بتجربة الاتصال الذكي مع هاتف باناسونيك KX-NT400 تصميم أنيق وميزات متطورة تضمن لك تواصل فعال و.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

28/8/2024
صورة الاعلان: العدل-تك للتليفونات المنزلي موديل 555C اختيارك الأمثل - في القاهرة مصر

العدل-تك للتليفونات المنزلي موديل 555C اختيارك الأمثل

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تليفون أرضي سلكي العدل تك 📞 موديل 555C اختيارك الأمثل للتواصل الثابت والموثوق يتميز بتصميمه.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/8/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™