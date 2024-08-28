(للبيع)
|هاتف Panasonic KX-TS880 كفاءة وجودة عالية احصل على تجربة اتصال مميزة مع هاتف Panasonic KX-TS880 الذي يجمع بين الأداء القوي والجودة العالية يتميز الهاتف بتصميمه الأنيق وسهولة الاستخدام مع ميزات متقدمة تلبي احتياجات المكاتب والشركات. 📞✨ 🔹 إمكانية إعادة الاتصال السريع 🔹 شاشة LCD لعرض المعلومات بوضوح 🔹 ميزة تحديد هوية المتصل 🔹 سعة تخزين حتى 50 رقم اختيارك الأمثل لاتصالات أكثر فعالية وجودة في المكتب 📞✨ #هاتف_مكتبي #Panasonic_KX_TS880 #كفاءة_عالية #اتصالات_مكتبية #أداء_موثوق متوافر في شركة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اون لاين تك
|التليفون:
|01026009733
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|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/9/2024
|رقم الإعلان:
|2294870
1 جنيه
1 جنيه