هاتف Panasonic - KX-NT400 الذكي

(للبيع)
|استمتع بتجربة الاتصال الذكي مع هاتف باناسونيك KX-NT400 تصميم أنيق وميزات متطورة تضمن لك تواصل فعال وسلس شاشة ملونة تعمل باللمس وصوت عالي الجودة وإمكانية الاتصال عبر الإنترنت لسهولة الوصول إلى التطبيقات والخدمات مع Panasonic KX-NT400 الرفاهية والاحترافية في متناول يدك مناسب للشركات والمكاتب التي تسعى للتميز في تواصلها اليومي. متوافر في شركة #اون_لاين_تك #On_Line_Tech ولمعرفة كافة عروضنا وخدماتنا زوروا موقعنا Call us now: 01026009733 - 01111306275 - 01019717419 Email: [email protected] W
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اون لاين تك
|التليفون:
|01026009733
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|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284691
1 جنيه