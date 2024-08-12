آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

هاتف Panasonic - KX-NT400 الذكي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
استمتع بتجربة الاتصال الذكي مع هاتف باناسونيك KX-NT400 تصميم أنيق وميزات متطورة تضمن لك تواصل فعال وسلس شاشة ملونة تعمل باللمس وصوت عالي الجودة وإمكانية الاتصال عبر الإنترنت لسهولة الوصول إلى التطبيقات والخدمات مع Panasonic KX-NT400 الرفاهية والاحترافية في متناول يدك مناسب للشركات والمكاتب التي تسعى للتميز في تواصلها اليومي. متوافر في شركة #اون_لاين_تك #On_Line_Tech ‏ولمعرفة كافة عروضنا وخدماتنا زوروا موقعنا ‏Call us now: 01026009733 - 01111306275 - 01019717419 ‏Email: [email protected] ‏W
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اون لاين تك
التليفون: 01026009733

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/8/2024
رقم الإعلان: 2284691

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: العدل-تك للتليفونات المنزلي موديل 555C اختيارك الأمثل - في القاهرة مصر

العدل-تك للتليفونات المنزلي موديل 555C اختيارك الأمثل

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تليفون أرضي سلكي العدل تك 📞 موديل 555C اختيارك الأمثل للتواصل الثابت والموثوق يتميز بتصميمه.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/8/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™