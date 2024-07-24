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هاتف لاسلكي العدل تك - موديل D1003 باللون الأسود

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: هاتف لاسلكي العدل تك - موديل D1003 باللون الأسود - في القاهرة مصر

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احصل على هاتف لاسلكي العدل تك موديل D1003 باللون الأسود 📞 🔋 بطارية قوية تدوم طويلاً 📱 تصميم أنيق وعصري 📡 تغطية واسعة وجودة صوت ممتازة 💼 مثالي للمنازل والمكاتب 📢 #العدل_تك #هاتف_لاسلكي #موديل_D1003 #اتصالات #تقنية 📞 اتصل بنا الآن للحصول على استشارة مجانية وعرض أسعار مميز متوافر في شركة #اون_لاين_تك #On_Line_Tech ‏ولمعرفة كافة عروضنا وخدماتنا زوروا موقعنا ‏Call us now: 01026009733 - 01111306275 - 01019717419 ‏Email: [email protected] ‏Website: www.onlinetech-eg.com وللتواصل واتس ا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اون لاين تك
التليفون: 01005069015

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- Al Marj
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/7/2024
رقم الإعلان: 2278501

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كرسي مكتبي

كرسي مكتبي

(للبيع)

كرسي ماش طبي بدون مسند رأس متحرك القاعدة فوم طبي.
العنوان:

الغربية - مصر

اتصل

24/7/2024
صورة الاعلان: كرسي مكتبي

كرسي مكتبي

(للبيع)

كرسي ماش طبي متحرك مسند رأس القاعدة فوم طبي .
العنوان:

الغربية - مصر

اتصل

24/7/2024
صورة الاعلان: #مطلوب_مدير_مالي_للسعودية

#مطلوب_مدير_مالي_للسعودية

(فرصة عمل)

#مطلوب_مدير_مالي_للسعودية -1مدير مالي خبرة في القوائم المالية والبرامج المحاسبية -2جيد جدا في برامج.
العنوان:

الجيزة - مصر

125 ريال

24/7/2024
صورة الاعلان: #مطلوب_مدير_مالي_للسعودية

#مطلوب_مدير_مالي_للسعودية

(فرصة عمل)

#مطلوب_مدير_مالي_للسعودية -1مدير مالي خبرة في القوائم المالية والبرامج المحاسبية -2جيد جدا في برامج.
العنوان:

الجيزة - مصر

125 ريال

24/7/2024
صورة الاعلان: إنتركم أورميت 8 خط إيطالي بميزات متكاملة

إنتركم أورميت 8 خط إيطالي بميزات متكاملة

(للبيع)

نظام إنتركم أورميت الإيطالي - 8 خطوط من أون لاين تك 🇮🇹🏠 📢 🔹.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

24/7/2024
صورة الاعلان: للبيع تكييف يونيون اير اى كول أربعة حصان بارد بحالة جيدة جدا

للبيع تكييف يونيون اير اى كول أربعة حصان بارد بحالة جيدة جدا

(للبيع)

للبيع تكييف يونيون اير اى كول أربعة حصان بارد بحالة جيدة جدا ويعمل بكفاءة عالية ومميزات جميله.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

22,000 جنيه

24/7/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس فيانو v250 موديل 2022

ايجار مرسيدس فيانو v250 موديل 2022

(للبيع)

هل تبحث عن تجربة قيادة فاخرة ومريحة؟ نقدم لك فرصة استئجار مرسيدس فيانو V250 موديل 2022، السيارة الم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/7/2024
صورة الاعلان: الوان كومباكت hpl -جرين لام

الوان كومباكت hpl -جرين لام

(للبيع)

للكومباكت hpl فواصل حمامات و قواطيع كومباكت hpl جمال الحمام ما يكملش من غير الكومباكت (HPL) أفضل الخ.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/7/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس 33 راكب شيفورليه 2023

ايجار اتوبيس 33 راكب شيفورليه 2023

(للإيجار)

عن تأجير أتوبيس شيفروليه 33 راكب 2023، لأي رحلة جماعية راحة، أمان، ومتعة في كل رحلة 1 التصميم الداخل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

24/7/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس تويوتا كوستر 24 راكب

ايجار اتوبيس تويوتا كوستر 24 راكب

(للإيجار)

تأجير أتوبيس تويوتا كوستر 24 راكب موديل 2022،رائع لأي رحلة جماعية. الراحة والأمان 1. التصميم الداخل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/7/2024
صورة الاعلان: مكاتب مديرين مكاتب مودرن اثاث مكتبي راقى لدى اوفيس وود

مكاتب مديرين مكاتب مودرن اثاث مكتبي راقى لدى اوفيس وود

(للبيع)

طاولات اجتماعات ستائر مكتبية فرش كامل للمقرات لدى اوفيس وود فرنتشر 01003755888 نسعد بزيارتكم معارضنا.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

24/7/2024
صورة الاعلان: سنترالات باناسونيك – KX-NS500

سنترالات باناسونيك – KX-NS500

(للبيع)

احصل على أفضل سنترالات باناسونيك موديل KX-NS500 المتطورة 🏢 💼 مثالي للشركات والمكاتب.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/7/2024
صورة الاعلان: مصحح لغوي مدقق لغوي

مصحح لغوي مدقق لغوي

(طلب عمل)

مدقق لغوي مصحح لغوي مراجع لغوي للرسائل الجامعية والكتب العلمية والمؤلفات الأدبية وبالإمكان مساعدة ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

24/7/2024
صورة الاعلان: هيونداي اتش وان 2021 للإيجار بأرخص الاسعار في مضر

هيونداي اتش وان 2021 للإيجار بأرخص الاسعار في مضر

(للإيجار)

ايجار هايس كوستر اتوبيس 28 واتوبيس 50 ملاكي اى توصيله من القاهره الي جميع المحافظات احدث الموديلات و.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

800 جنيه

23/7/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر

ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر

(للإيجار)

ايجار هايس كوستر اتوبيس 28 واتوبيس 50 ملاكي اى توصيله من القاهره الي جميع المحافظات احدث الموديلات و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

23/7/2024
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