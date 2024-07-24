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هاتف لاسلكي العدل تك - موديل D1003 باللون الأسود
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|احصل على هاتف لاسلكي العدل تك موديل D1003 باللون الأسود 📞 🔋 بطارية قوية تدوم طويلاً 📱 تصميم أنيق وعصري 📡 تغطية واسعة وجودة صوت ممتازة 💼 مثالي للمنازل والمكاتب 📢 #العدل_تك #هاتف_لاسلكي #موديل_D1003 #اتصالات #تقنية 📞 اتصل بنا الآن للحصول على استشارة مجانية وعرض أسعار مميز متوافر في شركة #اون_لاين_تك #On_Line_Tech ولمعرفة كافة عروضنا وخدماتنا زوروا موقعنا Call us now: 01026009733 - 01111306275 - 01019717419 Email: [email protected] Website: www.onlinetech-eg.com وللتواصل واتس ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اون لاين تك
|التليفون:
|01005069015
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|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- Al Marj
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278501
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