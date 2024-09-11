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نوفر لكم خدمة تنظيف و ترتيب شامل للمنازل والشركات
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|نوفر لكم خدمة تنظيف و ترتيب شامل للمنازل والشركات نوفر عاملات تنظيف و ترتيب وبنظام اليومي والاسبوعي و الشهري وبعمل ل6 ساعات و بكلفة 25 دينار شامل التوصيل داخل عمان مختصون بأعمال التنظيف للمنازل - الشقق - الفلل والمؤسسات والشركات تنظيف شامل متكامل بخدمتكم للتواصل : 0785407409
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سوفت كلين
|التليفون:
|0785407409
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|العنوان:
|- عمان
عمان - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25 دينار
|تاريخ الإعلان:
|14/9/2024
|رقم الإعلان:
|2295130
تعبتي من شغل بيتك وصار ياخد وقتك الان نوفر عاملات لراحتك مش عم بتلاقي وقت إلك و لعيتلك من التنظيف .
11/9/2024
معنا رح تودعي التعب من التنظيف اطلبي عاملتك وشوفي الفرق صار الوقت لتشوفي راحتك وتركزي على بيتك و ترت.
10/9/2024
ريحي حالك من تنظيف بيتك التعب والشغل من مسؤوليتنا عاملاتنا جاهزين لتنظيف بيتك بالكامل وبشكل دوري و .
8/9/2024
صار التنظيف غلبه كبيرة و تعب عليكي اتركي المهمة علينا فريقنا على اتم الاستعداد لتنظيف بيتك او شركتك.
8/9/2024
معنا رح تضمني لبيتك نظافة عالية وخدمة سريعة باي وقت بناسبك نوفر عاملات على كفاءة عالية من الخبرة لكا.
7/9/2024
ودعي التعب و الشغل عاملاتنا رح يهتموا بالتفاصيل لانهم افضل خيار كل شي بتحتاجيه بتلاقيه في سوفت لخدما.
5/9/2024
مؤسسة سوفت كلين تقدم لكم الرحة من تنظيف المنازل نوفر عاملاتنا رح يقوموا بجميع مهام تنظيف البيت وتعزي.
5/9/2024
اليوم سلمينا بيتك وارتاحي من التعب واتركي التنظيف علينا تنظيف شبابيك، مطابخ , حمامات , ترتيب الغرف .
5/9/2024
ريحي بالك من تعب التنظيف نحنا موجودين لنشيل التعب عنك و رح نساعدك برعاية و تنظيف بيتك على اكمل وجه ع.
5/9/2024
ما تحمليها زيادة للتنظيف عاملاتنا موجودين لراحتك و صاروا بخدمتك مؤسسة سوفت كلين لخدمات التنظيف نوفر.
5/9/2024
مش ملحقة عالغسيل والتنظيف و تعزيل البيت خاصة بهاد الشوب ؟ عنا عاملات بخدمتك وقتك عم بضيع وعم يسرقك ب.
5/9/2024
بضل التنظيف يتراكم عليكي خاصة بهاد الشوب ؟؟ الحل معنا شركة سوفت كلين لتوفير العاملات المنزلية والمك.
28/8/2024
بضل التنظيف يتراكم عليكي خاصة بهاد الشوب ؟؟ الحل معنا شركة سوفت كلين لتوفير العاملات المنزلية والمك.
28/8/2024
لدينا عاملات تنظيف متدربات و خبرة عالية و نظافة للبيت لا مثيل لها فقط لدى عاملات سوفت كلين سوفت كلين.
26/8/2024
نوفر لكم امهر واشطر عاملات لراحتك وبخبرة عالية بالاضافة الى سرعة في وصول العاملة يعني ما رح تستني كث.
25/8/2024
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