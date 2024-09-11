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نوفر لكم خدمة تنظيف و ترتيب شامل للمنازل والشركات

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الأردن (عمان) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
نوفر لكم خدمة تنظيف و ترتيب شامل للمنازل والشركات نوفر عاملات تنظيف و ترتيب وبنظام اليومي والاسبوعي و الشهري وبعمل ل6 ساعات و بكلفة 25 دينار شامل التوصيل داخل عمان مختصون بأعمال التنظيف للمنازل - الشقق - الفلل والمؤسسات والشركات تنظيف شامل متكامل بخدمتكم للتواصل : 0785407409
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سوفت كلين
التليفون: 0785407409

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - عمان
عمان -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 25 دينار
تاريخ الإعلان: 14/9/2024
رقم الإعلان: 2295130

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صورة الاعلان: تعبتي من شغل بيتك وصار ياخد وقتك الان نوفر عاملات لراحتك - في عمان الأردن

تعبتي من شغل بيتك وصار ياخد وقتك الان نوفر عاملات لراحتك

(للبيع)

- في عمان الأردن

تعبتي من شغل بيتك وصار ياخد وقتك الان نوفر عاملات لراحتك مش عم بتلاقي وقت إلك و لعيتلك من التنظيف .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

11/9/2024
صورة الاعلان: معنا رح تودعي التعب من التنظيف اطلبي عاملتك وشوفي الفرق - في عمان الأردن

معنا رح تودعي التعب من التنظيف اطلبي عاملتك وشوفي الفرق

(للبيع)

- في عمان الأردن

معنا رح تودعي التعب من التنظيف اطلبي عاملتك وشوفي الفرق صار الوقت لتشوفي راحتك وتركزي على بيتك و ترت.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

10/9/2024
صورة الاعلان: ريحي حالك من تنظيف بيتك التعب والشغل من مسؤوليتنا - في عمان الأردن

ريحي حالك من تنظيف بيتك التعب والشغل من مسؤوليتنا

(للبيع)

- في عمان الأردن

ريحي حالك من تنظيف بيتك التعب والشغل من مسؤوليتنا عاملاتنا جاهزين لتنظيف بيتك بالكامل وبشكل دوري و .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

8/9/2024
صورة الاعلان: صار التنظيف غلبه كبيرة و تعب عليكي اتركي المهمة علينا - في عمان الأردن

صار التنظيف غلبه كبيرة و تعب عليكي اتركي المهمة علينا

(للبيع)

- في عمان الأردن

صار التنظيف غلبه كبيرة و تعب عليكي اتركي المهمة علينا فريقنا على اتم الاستعداد لتنظيف بيتك او شركتك.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

8/9/2024
صورة الاعلان: معنا رح تضمني لبيتك نظافة عالية وخدمة سريعة باي وقت بناسبك - في عمان الأردن

معنا رح تضمني لبيتك نظافة عالية وخدمة سريعة باي وقت بناسبك

(للبيع)

- في عمان الأردن

معنا رح تضمني لبيتك نظافة عالية وخدمة سريعة باي وقت بناسبك نوفر عاملات على كفاءة عالية من الخبرة لكا.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

7/9/2024
صورة الاعلان: ودعي التعب و الشغل عاملاتنا رح يهتموا بالتفاصيل لانهم افضل خيار - في عمان الأردن

ودعي التعب و الشغل عاملاتنا رح يهتموا بالتفاصيل لانهم افضل خيار

(للبيع)

- في عمان الأردن

ودعي التعب و الشغل عاملاتنا رح يهتموا بالتفاصيل لانهم افضل خيار كل شي بتحتاجيه بتلاقيه في سوفت لخدما.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

5/9/2024
صورة الاعلان: مؤسسة سوفت كلين تقدم لكم الرحة من تنظيف المنازل - في عمان الأردن

مؤسسة سوفت كلين تقدم لكم الرحة من تنظيف المنازل

(للبيع)

- في عمان الأردن

مؤسسة سوفت كلين تقدم لكم الرحة من تنظيف المنازل نوفر عاملاتنا رح يقوموا بجميع مهام تنظيف البيت وتعزي.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

5/9/2024
صورة الاعلان: اليوم سلمينا بيتك وارتاحي من التعب واتركي التنظيف علينا - في عمان الأردن

اليوم سلمينا بيتك وارتاحي من التعب واتركي التنظيف علينا

(للبيع)

- في عمان الأردن

اليوم سلمينا بيتك وارتاحي من التعب واتركي التنظيف علينا تنظيف شبابيك، مطابخ , حمامات , ترتيب الغرف .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

5/9/2024
صورة الاعلان: ريحي بالك من تعب التنظيف نحنا موجودين لنشيل التعب عنك و رح نساعدك - في عمان الأردن

ريحي بالك من تعب التنظيف نحنا موجودين لنشيل التعب عنك و رح نساعدك

(للبيع)

- في عمان الأردن

ريحي بالك من تعب التنظيف نحنا موجودين لنشيل التعب عنك و رح نساعدك برعاية و تنظيف بيتك على اكمل وجه ع.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

5/9/2024
صورة الاعلان: ما تحمليها زيادة للتنظيف عاملاتنا موجودين لراحتك و صاروا بخدمتك - في عمان الأردن

ما تحمليها زيادة للتنظيف عاملاتنا موجودين لراحتك و صاروا بخدمتك

(للبيع)

- في عمان الأردن

ما تحمليها زيادة للتنظيف عاملاتنا موجودين لراحتك و صاروا بخدمتك مؤسسة سوفت كلين لخدمات التنظيف نوفر.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

5/9/2024
صورة الاعلان: مش ملحقة عالغسيل والتنظيف و تعزيل البيت خاصة بهاد الشوب ؟ عنا عاملات بخدمتك - في عمان الأردن

مش ملحقة عالغسيل والتنظيف و تعزيل البيت خاصة بهاد الشوب ؟ عنا عاملات بخدمتك

(للبيع)

- في عمان الأردن

مش ملحقة عالغسيل والتنظيف و تعزيل البيت خاصة بهاد الشوب ؟ عنا عاملات بخدمتك وقتك عم بضيع وعم يسرقك ب.
العنوان:

عمان - الأردن

25 درهم

5/9/2024
صورة الاعلان: بضل التنظيف يتراكم عليكي خاصة بهاد الشوب ؟؟ الحل معنا - في عمان الأردن

بضل التنظيف يتراكم عليكي خاصة بهاد الشوب ؟؟ الحل معنا

(للبيع)

- في عمان الأردن

بضل التنظيف يتراكم عليكي خاصة بهاد الشوب ؟؟ الحل معنا شركة سوفت كلين لتوفير العاملات المنزلية والمك.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

28/8/2024
صورة الاعلان: بضل التنظيف يتراكم عليكي خاصة بهاد الشوب ؟؟ الحل معنا - في عمان الأردن

بضل التنظيف يتراكم عليكي خاصة بهاد الشوب ؟؟ الحل معنا

(للبيع)

- في عمان الأردن

بضل التنظيف يتراكم عليكي خاصة بهاد الشوب ؟؟ الحل معنا شركة سوفت كلين لتوفير العاملات المنزلية والمك.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

28/8/2024
صورة الاعلان: لدينا عاملات تنظيف متدربات و خبرة عالية و نظافة للبيت لا مثيل لها - في عمان الأردن

لدينا عاملات تنظيف متدربات و خبرة عالية و نظافة للبيت لا مثيل لها

(للبيع)

- في عمان الأردن

لدينا عاملات تنظيف متدربات و خبرة عالية و نظافة للبيت لا مثيل لها فقط لدى عاملات سوفت كلين سوفت كلين.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

26/8/2024
صورة الاعلان: نوفر لكم امهر واشطر عاملات لراحتك وبخبرة عالية - في عمان الأردن

نوفر لكم امهر واشطر عاملات لراحتك وبخبرة عالية

(للبيع)

- في عمان الأردن

نوفر لكم امهر واشطر عاملات لراحتك وبخبرة عالية بالاضافة الى سرعة في وصول العاملة يعني ما رح تستني كث.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

25/8/2024
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