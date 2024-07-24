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نوفر لكم افضل عاملات لكافة اعمال التنظيف والترتيب
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|نوفر لكم افضل عاملات لكافة اعمال التنظيف والترتيب محتاجه حد يريحك ويساعدك بتنظيف بيتك محتارة مين ممكن يساعدك . ما تشيلي هم !! سواء كان عندك شقة او بيت او فيلا . سوفت كلين بتوفرلك عاملات تنظيف عاملات مدربات ومؤهلات للقيام بكافة اعمال المنزل وبعمل يومي ل 6 ساعات ب 25 دينار لليوم الواحد عملنا يومي و ايضآ اسبوعي و شهري غايتنا خدمتكم و هدفنا إرضائكم للتواصل: 0785407409
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سوفت كلين
|التليفون:
|0785407409
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|العنوان:
|- عمان
عمان - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25 دينار
|تاريخ الإعلان:
|24/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278519
نوفر لكم افضل عاملات لكافة اعمال التنظيف والترتيب محتاجه حد يريحك ويساعدك بتنظيف بيتك محتارة مين مم.
24/7/2024
نؤمن لك امهر العاملات واسرعهم لتدبير المنزل و تنظيفه بإحتراف وبعمل يومي ل 6 ساعات ب 25 دينار لليوم ا.
24/7/2024
نؤمن لك امهر العاملات واسرعهم لتدبير المنزل و تنظيفه بإحتراف وبعمل يومي ل 6 ساعات ب 25 دينار لليوم ا.
24/7/2024
مؤسسة سوفت للتنظيف و الترتيب و لتسهيل الراحة الكم اختصاصنا تنظيف وترتيب المنازل والمكاتب والشركات بن.
23/7/2024
مؤسسة سوفت للتنظيف و الترتيب و لتسهيل الراحة الكم اختصاصنا تنظيف وترتيب المنازل والمكاتب والشركات بن.
23/7/2024
توفير امهر عاملات يومي بخبرة عالية لكافة اعمال التنظيف تعبتي من شغل البيت والتعزيل محتاجه حد يريحك و.
22/7/2024
تأمين امهر عاملات ومدبرات لكم لاعمال التنظيف والترتيب عشان ست البيت ترتاح عملنا تخفيضات مميزة جداً .
21/7/2024
ولان عملنا يعني الثقة نعمل على تأمين افضل و اسرع عاملات التنظيف تنظيف شقتك ما بحتاج إلا 25 دينار و .
21/7/2024
لدينا عاملات لكافة لعمال التنظيف والترتيب باتقان وبخبرة عالية تنظيف وترتيب المنازل والمكاتب والشركات.
21/7/2024
سوفت كلين تقدم افضل واسرع خدمة عاملات التنظيف بالنظام الي بريحك مع سوفت كلين لاتهكلي هم التتظيف نوف.
20/7/2024
سوفت كلين تقدم افضل واسرع خدمة عاملات التنظيف بالنظام الي بريحك مع سوفت كلين لاتهكلي هم التتظيف نوف.
20/7/2024
لدينا عاملات تنظيف وتعزيل بخبرة وبكفالة الشركة سيدتي نحن منعرف ما عندك وقت كثير لتنظيف البيت و دائم.
19/7/2024
لدينا عاملات تنظيف وتعزيل بخبرة وبكفالة الشركة سيدتي نحن منعرف ما عندك وقت كثير لتنظيف البيت و دائم.
19/7/2024
شركة سوفت كلين لعاملات التنظيف والترتيب لكافة المرافق توفير عاملات تنظيف وترتيب بنظام العمل بمدة 6 س.
19/7/2024
شركة سوفت كلين لعاملات التنظيف والترتيب لكافة المرافق توفير عاملات تنظيف وترتيب بنظام العمل بمدة 6 س.
19/7/2024
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