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نوفر لراحتكم عاملات الترتيب و التنظيف الشامل اليومي
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|نوفر لراحتكم عاملات الترتيب و التنظيف الشامل اليومي محتاجه حد يريحك ويساعدك بتنظيف بيتك والوقت بسرعة عم يخلص !! مش عارفة كيف رح تلحقي تنظفي البيت من كتر الشغل سوفت كلين بتوفرلك عاملات تنظيف وبعمل يومي ل 6 ساعات ب 25 دينار لليوم الواحد نوفر عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت لا تهكلو للهم برنة تلفون وحجز موعد فريقنا بعملك كل شي ببالك للاستفسار يرجى الاتصال على 0785407409
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سوفت كلين
|التليفون:
|0785407409
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|العنوان:
|- عمان
عمان - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25 دينار
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278646
نوفر لراحتكم عاملات الترتيب و التنظيف الشامل اليومي محتاجه حد يريحك ويساعدك بتنظيف بيتك والوقت بسرع.
25/7/2024
نوفر لكم افضل عاملات لكافة اعمال التنظيف والترتيب محتاجه حد يريحك ويساعدك بتنظيف بيتك محتارة مين مم.
24/7/2024
نوفر لكم افضل عاملات لكافة اعمال التنظيف والترتيب محتاجه حد يريحك ويساعدك بتنظيف بيتك محتارة مين مم.
24/7/2024
نؤمن لك امهر العاملات واسرعهم لتدبير المنزل و تنظيفه بإحتراف وبعمل يومي ل 6 ساعات ب 25 دينار لليوم ا.
24/7/2024
نؤمن لك امهر العاملات واسرعهم لتدبير المنزل و تنظيفه بإحتراف وبعمل يومي ل 6 ساعات ب 25 دينار لليوم ا.
24/7/2024
مؤسسة سوفت للتنظيف و الترتيب و لتسهيل الراحة الكم اختصاصنا تنظيف وترتيب المنازل والمكاتب والشركات بن.
23/7/2024
مؤسسة سوفت للتنظيف و الترتيب و لتسهيل الراحة الكم اختصاصنا تنظيف وترتيب المنازل والمكاتب والشركات بن.
23/7/2024
توفير امهر عاملات يومي بخبرة عالية لكافة اعمال التنظيف تعبتي من شغل البيت والتعزيل محتاجه حد يريحك و.
22/7/2024
تأمين امهر عاملات ومدبرات لكم لاعمال التنظيف والترتيب عشان ست البيت ترتاح عملنا تخفيضات مميزة جداً .
21/7/2024
ولان عملنا يعني الثقة نعمل على تأمين افضل و اسرع عاملات التنظيف تنظيف شقتك ما بحتاج إلا 25 دينار و .
21/7/2024
لدينا عاملات لكافة لعمال التنظيف والترتيب باتقان وبخبرة عالية تنظيف وترتيب المنازل والمكاتب والشركات.
21/7/2024
سوفت كلين تقدم افضل واسرع خدمة عاملات التنظيف بالنظام الي بريحك مع سوفت كلين لاتهكلي هم التتظيف نوف.
20/7/2024
سوفت كلين تقدم افضل واسرع خدمة عاملات التنظيف بالنظام الي بريحك مع سوفت كلين لاتهكلي هم التتظيف نوف.
20/7/2024
لدينا عاملات تنظيف وتعزيل بخبرة وبكفالة الشركة سيدتي نحن منعرف ما عندك وقت كثير لتنظيف البيت و دائم.
19/7/2024
لدينا عاملات تنظيف وتعزيل بخبرة وبكفالة الشركة سيدتي نحن منعرف ما عندك وقت كثير لتنظيف البيت و دائم.
19/7/2024
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