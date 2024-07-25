نوفر لراحتكم عاملات الترتيب و التنظيف الشامل اليومي محتاجه حد يريحك ويساعدك بتنظيف بيتك والوقت بسرعة عم يخلص !! مش عارفة كيف رح تلحقي تنظفي البيت من كتر الشغل سوفت كلين بتوفرلك عاملات تنظيف وبعمل يومي ل 6 ساعات ب 25 دينار لليوم الواحد نوفر عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت لا تهكلو للهم برنة تلفون وحجز موعد فريقنا بعملك كل شي ببالك للاستفسار يرجى الاتصال على 0785407409