نوفر عاملات تنظيف وترتيب بخبرة واتقان بأقل الاسعار نوفر لكم عاملات التنظيف و التعزيل اليومي عملنا في نظام اليومي و الاسبوعي و الشهري مدة الزيارة اليومية 6 ساعات بكلفة 25 دينار يشمل التوصيل امكانية توفير عاملات ضيافة لكافة المناسبات يتوفر عاملات شهري مع مبيت تواصلوا معنا من خلال الارقام التالي: 0785407409