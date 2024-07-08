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نوفر عاملات تنظيف وترتيب بخبرة واتقان بأقل الاسعار
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|نوفر عاملات تنظيف وترتيب بخبرة واتقان بأقل الاسعار نوفر لكم عاملات التنظيف و التعزيل اليومي عملنا في نظام اليومي و الاسبوعي و الشهري مدة الزيارة اليومية 6 ساعات بكلفة 25 دينار يشمل التوصيل امكانية توفير عاملات ضيافة لكافة المناسبات يتوفر عاملات شهري مع مبيت تواصلوا معنا من خلال الارقام التالي: 0785407409
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سوفت كلين
|التليفون:
|0785407409
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|العنوان:
|- عمان
عمان - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25 دينار
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276319
تقدم لكم شركة سوفت عاملات التنظيف بنظام يومي واسبوعي وشهري نوفر الخدمة للعاملات التنظيف و الترتيب ال.
8/7/2024
تقدم لكم شركة سوفت عاملات التنظيف بنظام يومي واسبوعي وشهري نوفر الخدمة للعاملات التنظيف و الترتيب ال.
8/7/2024
صار وقت التعزيل بعد ما بلش الصيف و هاي صارت مهمتنا مع الصيف والشوب صار لازمها تعزيله اتصلوا فينا و ا.
7/7/2024
صار وقت التعزيل بعد ما بلش الصيف و هاي صارت مهمتنا مع الصيف والشوب صار لازمها تعزيله اتصلوا فينا و.
6/7/2024
الراحة من التنظيف والتعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا نوفر لكم أفضل العاملات بعقود يومية بعمل ل 6 ساعات .
6/7/2024
الراحة من التنظيف والتعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا نوفر لكم أفضل العاملات بعقود يومية بعمل ل 6 ساعات .
6/7/2024
حطي اديكي ورجليكي بمي باردة وخلي تنظيف و ترتيب بيتك علينا بأتصال واحد منك بنكون عندك عاملات مؤهلا.
4/7/2024
حطي اديكي ورجليكي بمي باردة وخلي تنظيف و ترتيب بيتك علينا بأتصال واحد منك بنكون عندك عاملات مؤهلا.
4/7/2024
شو ما كان شغلك وانشغالك نحنا جاهزين لتنظيف بيتك عاملات ذو خبرة وكفاءه عاليه سرعة في الإنجاز والتنظيف.
4/7/2024
شو ما كان شغلك وانشغالك نحنا جاهزين لتنظيف بيتك عاملات ذو خبرة وكفاءه عاليه سرعة في الإنجاز والتنظيف.
4/7/2024
البيت كبير وتعبك التنظيف نحنا بنقوم بالواجب معك سوفت كلين خيارك الامثل والأول بنوفرلكم اعلى مستوى م.
3/7/2024
البيت كبير وتعبك التنظيف نحنا بنقوم بالواجب معك سوفت كلين خيارك الامثل والأول بنوفرلكم اعلى مستوى م.
3/7/2024
من الان مع عاملاتنا بحلص تنظيف بيتك و انتي مرتاحة وبسعر مناسب نقدم خدماتنا للمنازل والمكاتب و الشركا.
3/7/2024
من الان مع عاملاتنا بحلص تنظيف بيتك و انتي مرتاحة وبسعر مناسب نقدم خدماتنا للمنازل والمكاتب و الشركا.
3/7/2024
بكفي تعب من التنظيف واجى وقت راحتك اطلبي عاملة وارتاحي اصبح بإمكانك الحجز من ( سوفت كلين ) عامله تن.
2/7/2024
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