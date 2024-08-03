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نوفر خدمة التنظيف و الترتيب و الضيافة لكم وطوال ايام الاسبوع
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|نوفر خدمة التنظيف و الترتيب و الضيافة لكم وطوال ايام الاسبوع نعمل لراحتكم ومن اجلكم وباسعار منافسة عاملات تنظيف يومي بخبرة و اتقان عالي فريق بنات عاملات بخبرة و بكفالة إتقان وسرعة بأعمال التنظيف بعمل ل 6 ساعات بكلفة 25 دينار يشمل التوصيل نفس العاملة كل مرة لضمان نتائج التنظيف للحجز و الاستفسار: 0785407409
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سوفت كلين
|التليفون:
|0785407409
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|العنوان:
|- عمان
عمان - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25 دينار
|تاريخ الإعلان:
|3/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280079
نوفر خدمة التنظيف و الترتيب و الضيافة لكم وطوال ايام الاسبوع نعمل لراحتكم ومن اجلكم وباسعار منافسة .
3/8/2024
عيشي راحتك و تخلصي من تعب التنظيف مع عاملاتنا اختاري عاملتك واتركي البـاقي علينـا واحنا بنريحك عاملا.
3/8/2024
يتوفر عاملات بخبرة و نخبة لخدمة التنظيف و الترتيب باتقان تنظيف منازل حسب الطلب داخل نطاق مدينة عمان .
1/8/2024
افضل و اسرع خدمة عاملات التتنظيف والترتيب لخدمتكم دوام يومي 6 ساعات فقط مقابل 25 دينار برنامج شامل .
31/7/2024
افضل و اسرع خدمة عاملات التتنظيف والترتيب لخدمتكم دوام يومي 6 ساعات فقط مقابل 25 دينار برنامج شامل .
31/7/2024
يتوفر لدينا عاملات للتنظيف وايضآ لاعمال الضيافة لخدمتكم سيدتي نحن منعرف ان ما عندك وقت كثير للتنظيف .
31/7/2024
نعمل على تأمين عاملات لتخفيف الجهد و التعب بالتنظيف والترتيب هل تريدين توفير الوقت والجهد اللازم لت.
30/7/2024
نعمل على تأمين عاملات لتخفيف الجهد و التعب بالتنظيف والترتيب هل تريدين توفير الوقت والجهد اللازم لت.
30/7/2024
نعمل على توفير افضل واسرع خدمة لعاملات التنظيف و الترتيب الآن ستتلقى افضل خدمة تنظيف يومي و باسعار ت.
30/7/2024
مؤسسة سوفت لخدمة العاملات للتنظيف و لتوفير الافضل لكم لراحة ست البيت نوفر لكم افضل عاملات لتنظيف الم.
28/7/2024
لدينا لكم افضل واسرع عاملات لاعمال التنظيف و التعزيل يتوفر لدينا من اجلكم عاملات لاعمال الترتيب و ال.
28/7/2024
مؤسسة سوفت لتوفير امهر عاملات التنظيف والتعزيل باليومي مختصين بتنظيف وترتيب المنازل و المكاتب و الش.
27/7/2024
سوفت كلين نقدم لكم افضل العاملات لاعمال التنظيف والترتيب تنظيف المنازل و تنظيف المكاتب و تنظيف الشرك.
25/7/2024
نوفر لراحتكم عاملات الترتيب و التنظيف الشامل اليومي محتاجه حد يريحك ويساعدك بتنظيف بيتك والوقت بسرع.
25/7/2024
نوفر لراحتكم عاملات الترتيب و التنظيف الشامل اليومي محتاجه حد يريحك ويساعدك بتنظيف بيتك والوقت بسرع.
25/7/2024
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