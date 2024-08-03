نوفر خدمة التنظيف و الترتيب و الضيافة لكم وطوال ايام الاسبوع نعمل لراحتكم ومن اجلكم وباسعار منافسة عاملات تنظيف يومي بخبرة و اتقان عالي فريق بنات عاملات بخبرة و بكفالة إتقان وسرعة بأعمال التنظيف بعمل ل 6 ساعات بكلفة 25 دينار يشمل التوصيل نفس العاملة كل مرة لضمان نتائج التنظيف للحجز و الاستفسار: 0785407409