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نوفر الخادمات والمربيات وجيسات للمسنين بجميع المحافظات01017902000

(طلب عمل)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: نوفر الخادمات والمربيات وجيسات للمسنين بجميع المحافظات01017902000 - في الإسكندرية مصر

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نوفر الخادمات والمربيات وجيسات للمسنين بجميع المحافظات01017902000 جميع انواع العمالة المنزلية بنوفرها بالضمانات القانونية مصريات وأجانب من مربيات الاطفال والشغالات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية واليومية وراعيات المسنين بالمنزل وخدمات التمريض المنزلى ونرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل. ونوفر السائق والساعى والشيف والسفرجى والجناينى مع الوطنية كل طلباتك مجابة . خدماتنا متوفرة لجميع المحافظات و جميع ال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية للخدمات
التليفون: 01151800999 / 01234505999 / 01017902000

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الاسكندرية و القاهرة والجيزة و جميع المحافظات- القاهرة والاسكندرية والجيزة و جميع المحافظات
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/7/2024
رقم الإعلان: 2277236

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ايجار سيارات مرسيدس بالسائق

ايجار سيارات مرسيدس بالسائق

(للإيجار)

في عالم يتسم بالتنقلات السريعة والمتطلبات الراقية ايجار افخم سيارات مرسيدس بالتالي ايجار سيارات مرسي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مطار بالسائق

ايجار ليموزين مطار بالسائق

(للإيجار)

تأجير ليموزين مطار بالسائق: تجربة فاخرة وبداية مثالية لرحلتك استقبال ليموزين مطار بالتالي 0111997040.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: تاجير مرسيدس ليموزين بالسائق

تاجير مرسيدس ليموزين بالسائق

(للإيجار)

تأجير مرسيدس ليموزين بالسائق: التميّز والفخامة في كل رحلة ايجار مرسيدس العلمين بالتالي 01119970403-0.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس E200 في مصر

ايجار مرسيدس E200 في مصر

(للإيجار)

استمتع بأعلى درجات الفخامة مع إيجار مرسيدس E200 في مصر بالتالي تاجير مرسيدس يومي ايجار مرسيدس يومي 0.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين افضل اسعار مطار

ايجار ليموزين افضل اسعار مطار

(للإيجار)

وسيلة نقل مريحة وفاخرة للوصول إلى المطار أو مغادرته ايجار ليموزين بالسائق بالتالي 01119970403-010145.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: مربية عاملة نظافة جليسة مسنين نوفرها لجميع المحافظات01234505999

مربية عاملة نظافة جليسة مسنين نوفرها لجميع المحافظات01234505999

(طلب عمل)

مربية عاملة نظافة جليسة مسنين نوفرها لجميع المحافظات01234505999 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اجا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات مرسيدس زفاف ليموزين

ايجار سيارات مرسيدس زفاف ليموزين

(للإيجار)

مميزات ايجار مرسيدس كابورليه للزفاف ليموزين افراح الفخامة والأناقة مرسيدس كابورليه تُعد رمزًا للفخ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: https://rentcarsegypt.net/%d8%a8%d8%a7%d8%b5-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d9%8a

https://rentcarsegypt.net/%d8%a8%d8%a7%d8%b5-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d9%8a

(للإيجار)

باص سياحي بتخفيضات وعروض خاصة للعطلات| 01101555356 استاجر هيواندي اتش وان احدث موديل باص سياحه باص .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات مرسيدس استقبال مطار

ايجار سيارات مرسيدس استقبال مطار

(للإيجار)

مرسيدس فيانو للمطار ايجار ليموزين مرسيدس فيانو للمطار في عالم السفر اليوم، تعد خدمات الليموزين إلى .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: سماعات سقف ساقط ماركة TOA اليابانية

سماعات سقف ساقط ماركة TOA اليابانية

(للبيع)

سماعات سقف ساقط ماركة TOA اليابانية بالمواصفات الاتية سماعات سقف ساقط السماعه تشتغل في 100 فولت ( 6 .
العنوان:

القاهرة - مصر

19,555 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: حوض كوريان قرص ووحدات حمام

حوض كوريان قرص ووحدات حمام

(للبيع)

حوض كوريان قرص ووحدات حمام متاح تنفيذ جميع اشكال احواض الكوريان و متاح تنفيذ اى وحده للحمامات شركة .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

15/7/2024
صورة الاعلان: أجهزة البصمة لتتبع الموظفين

أجهزة البصمة لتتبع الموظفين

(للبيع)

أجهزة البصمة لتتبع الموظفين من أون لاين تك قم بتحسين إدارة حضور وانصراف الموظفين مع أجهزة البصمة .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: حمامات كومباكت hpl توريد و تركيب

حمامات كومباكت hpl توريد و تركيب

(للبيع)

نحن شركة نورن ديزاين متخصصون فى توريد وتصنيع ابواب حمامات كومباكت . قواطيع_حمامات و ابواب_حمامات و .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة سيستم كامل في اسكندرية

كاميرات مراقبة سيستم كامل في اسكندرية

(للبيع)

تماشيا مع توجيهات وزير التربيه والتعليم الجديده بتركيب كاميرات المراقبة في المدارس فقد قررت شركه روي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: اثاث مكتبي مميز كوانتر استقبال مكاتب موظفين خلايا عمل وبرتيشان

اثاث مكتبي مميز كوانتر استقبال مكاتب موظفين خلايا عمل وبرتيشان

(للبيع)

11 شارع شهاب من جامعة الدول امام التوحيد والنور - المهندسين 0233381184 معارض اثاث مكتبى اثاث شركات م.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

15/7/2024
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