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نوفر الاجنبيات والارتريات والاثيوبيات والسودانيات والغينيات والفلبينيات
(طلب عمل)
تفاصيل الإعلان
|بالضمانات نوفر خدم وشغالات ومربيات وجليسات مسنين لجميع المحافظات01017902000 نحن نسعى لخدمه ورضاء عملانئا الكرام يوجد البيبي سيتر وعامله النظافه و راعية المسنين والطباخين والسفرجيه جميع الجنسيات من مصر ومن افريقا ومن شرق اسيا الثقه والامان لدينا اسعار مميزه جدا للتواصل : 01017902000 / 01151800999 /0 01234505999 / 01557760999 / 01223333060
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية للخدمات
|التليفون:
|01151800999 / 01234505999 / 01017902000
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|العنوان:
|الاسكندرية و القاهرة والجيزة و جميع المحافظات- القاهرة والاسكندرية والجيزة و جميع المحافظات
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278995
مكتب خدم وشغالات على درجة عالية من الكفاءة لكافة المحافظات الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و جليسات.
19/7/2024
توفيرعمالة منزلية نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى س.
7/7/2024
نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة وذات خبرة لسنوات عديدة ونرعى الحالات الحرجة.
7/7/2024
نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجل.
25/6/2024
أفضل شغالات,مربيات وجليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات لكل بيت نلتزم بتوفير كافة العماله المنزلية .
12/5/2024
جميع انواع العمالة المنزلية المصرية و الاجنبية بالضمانات للنضافة المنزلية و اعمال المطبخ و رعاية الا.
10/5/2024
خادمات منزلية عاملات نيجيريات . أثوبيات . أرتريات . سودانيات . غينيات . كينيات . فلبينات . أندويسيات.
7/5/2024
نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجل.
1/5/2024
- خدمات النظافة الشاملة وتوريد العمالة الموسمية والسياحية اللازمة (يونيفورم موحد) 2- خدمات الرش و.
1/5/2024
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