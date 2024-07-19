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نوفر الاجنبيات والارتريات والاثيوبيات والسودانيات والغينيات والفلبينيات

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مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
بالضمانات نوفر خدم وشغالات ومربيات وجليسات مسنين لجميع المحافظات01017902000 نحن نسعى لخدمه ورضاء عملانئا الكرام يوجد البيبي سيتر وعامله النظافه و راعية المسنين والطباخين والسفرجيه جميع الجنسيات من مصر ومن افريقا ومن شرق اسيا الثقه والامان لدينا اسعار مميزه جدا للتواصل : 01017902000 / 01151800999 /0 01234505999 / 01557760999 / 01223333060
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية للخدمات
التليفون: 01151800999 / 01234505999 / 01017902000

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الاسكندرية و القاهرة والجيزة و جميع المحافظات- القاهرة والاسكندرية والجيزة و جميع المحافظات
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/7/2024
رقم الإعلان: 2278995

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مكتب خدم وشغالات على درجة عالية من الكفاءة لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

مكتب خدم وشغالات على درجة عالية من الكفاءة لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

مكتب خدم وشغالات على درجة عالية من الكفاءة لكافة المحافظات الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و جليسات.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,000 جنيه

19/7/2024
صورة الاعلان: شركة الوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية - في الإسكندرية مصر

شركة الوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

توفيرعمالة منزلية نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى س.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,000 جنيه

7/7/2024
صورة الاعلان: شركةالوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية - في الإسكندرية مصر

شركةالوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة وذات خبرة لسنوات عديدة ونرعى الحالات الحرجة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,000 جنيه

7/7/2024
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية - في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,000 جنيه

25/6/2024
صورة الاعلان: أفضل شغالات,مربيات وجليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

أفضل شغالات,مربيات وجليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

أفضل شغالات,مربيات وجليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات لكل بيت نلتزم بتوفير كافة العماله المنزلية .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,000 جنيه

12/5/2024
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات - في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

جميع انواع العمالة المنزلية المصرية و الاجنبية بالضمانات للنضافة المنزلية و اعمال المطبخ و رعاية الا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

10/5/2024
صورة الاعلان: نساعد العائلات في إيجاد أفضل العاملات الاجانب بالمنزل - في الإسكندرية مصر

نساعد العائلات في إيجاد أفضل العاملات الاجانب بالمنزل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

خادمات منزلية عاملات نيجيريات . أثوبيات . أرتريات . سودانيات . غينيات . كينيات . فلبينات . أندويسيات.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,300 جنيه

7/5/2024
صورة الاعلان: نوفر الشغالات-الم ربيات-جليسات المسنين بالضمانات لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات-الم ربيات-جليسات المسنين بالضمانات لكافة المحافظات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

1/5/2024
صورة الاعلان: توفيرخدم وشغالات وجليسات اطفال ومسنين لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

توفيرخدم وشغالات وجليسات اطفال ومسنين لكافة المحافظات

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

- خدمات النظافة الشاملة وتوريد العمالة الموسمية والسياحية اللازمة (يونيفورم موحد) 2- خدمات الرش و.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

1/5/2024
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