نوفر الاجنبيات والارتريات والاثيوبيات والسودانيات والغينيات والفلبينيات

جميع انواع العمالة المنزلية المصرية و الاجنبية بالضمانات للنضافة المنزلية و اعمال المطبخ و رعاية الا.

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