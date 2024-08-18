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نعمل لاجلكم على توفير امهر عاملاتنا مدربات وبخبرة يومي

(للبيع)

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الأردن (عجلون) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
نعمل لاجلكم على توفير امهر عاملاتنا مدربات وبخبرة يومي اطلبي عاملتك وارتاحي معنا التميز والإتقان هو سر نجاحنا يتوفر لدينا عاملات بعمل ل 6 ساعات و بكلفة 25 دينار السعر يشمل التوصيل نوفر عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت لمعرفة المزيد من معلوماتنا اتصل فينا : 0785407409
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سوفت كلين
التليفون: 0785407409

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - عمان
عجلون -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 25 دينار
تاريخ الإعلان: 18/8/2024
رقم الإعلان: 2282705

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معنا لا تاكلي هم عاملاتنا رح يهتموا ببيتك و بتنظيفه

معنا لا تاكلي هم عاملاتنا رح يهتموا ببيتك و بتنظيفه

(للبيع)

معنا لا تاكلي هم عاملاتنا رح يهتموا ببيتك و بتنظيفه مؤسسة سوفت كلين لخدمات التنظيف التميز والإتقان ه.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

18/8/2024
صورة الاعلان: ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملاتنا

ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملاتنا

(للبيع)

ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملاتنا وجربي والان اطلبي عاملة لتهتم بأمور البيت سوفت ك.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

15/8/2024
صورة الاعلان: ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملاتنا وجربي

ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملاتنا وجربي

(للبيع)

ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملاتنا وجربي والان اطلبي عاملة لتهتم بأمور البيت سوفت ك.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

15/8/2024
صورة الاعلان: نوفر من اجل راحتك عاملات ترتيب و تنظيف بخبرة لارضائك

نوفر من اجل راحتك عاملات ترتيب و تنظيف بخبرة لارضائك

(للبيع)

نوفر من اجل راحتك عاملات ترتيب و تنظيف بخبرة لارضائك عاملاتنا مدربات ومؤهلات لمختلف الحالات يتوفر ل.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

15/8/2024
صورة الاعلان: خلي شغل البيت والتعزيل على عاملاتنا و شوفي الفرق

خلي شغل البيت والتعزيل على عاملاتنا و شوفي الفرق

(للبيع)

خلي شغل البيت والتعزيل على عاملاتنا و شوفي الفرق عاملاتنا مدربات ومؤهلات لكافة اعمال التنظيف إطلبي .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

14/8/2024
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(للبيع)

تعبتي و زهقتي من تنظيف البيت؟ جربينا بالتنظيف و احكمي ولان عاملاتنا هم الأفضل والاسرع و الامهر عامل.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

14/8/2024
صورة الاعلان: جربي عاملاتنا وشوفي الفرق معنا بسرعة التنظيف

جربي عاملاتنا وشوفي الفرق معنا بسرعة التنظيف

(للبيع)

جربي عاملاتنا وشوفي الفرق معنا بسرعة التنظيف لان احنا اسم على مسمى سوفت كلين لخدمات التنظيف و التم.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

13/8/2024
صورة الاعلان: جربي عاملاتنا وشوفي الفرق معنا بسرعة التنظيف

جربي عاملاتنا وشوفي الفرق معنا بسرعة التنظيف

(للبيع)

جربي عاملاتنا وشوفي الفرق معنا بسرعة التنظيف لان احنا اسم على مسمى سوفت كلين لخدمات التنظيف و التم.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

13/8/2024
صورة الاعلان: النظافة و الترتيب معنا بأدق التفاصيل هو عمل عاملاتنا

النظافة و الترتيب معنا بأدق التفاصيل هو عمل عاملاتنا

(للبيع)

النظافة و الترتيب معنا بأدق التفاصيل هو عمل عاملاتنا اطلبي عاملتك وتمتعي براحة بالك و نظافة بيتك بز.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

12/8/2024
صورة الاعلان: النظافة و الترتيب معنا بأدق التفاصيل هو عمل عاملاتنا اطلبي عاملتك

النظافة و الترتيب معنا بأدق التفاصيل هو عمل عاملاتنا اطلبي عاملتك

(للبيع)

النظافة و الترتيب معنا بأدق التفاصيل هو عمل عاملاتنا اطلبي عاملتك وتمتعي براحة بالك و نظافة بيتك بز.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

12/8/2024
صورة الاعلان: من الان ترتيب وتنظيف بيتك بدقة صار على عاملاتنا واكسبي راحتك

من الان ترتيب وتنظيف بيتك بدقة صار على عاملاتنا واكسبي راحتك

(للبيع)

من الان ترتيب وتنظيف بيتك بدقة صار على عاملاتنا واكسبي راحتك تتميز العاملات بالدقة والتفاني بالعمل م.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

12/8/2024
صورة الاعلان: من الان ترتيب وتنظيف بيتك بدقة صار على عاملاتنا واكسبي راحتك

من الان ترتيب وتنظيف بيتك بدقة صار على عاملاتنا واكسبي راحتك

(للبيع)

من الان ترتيب وتنظيف بيتك بدقة صار على عاملاتنا واكسبي راحتك تتميز العاملات بالدقة والتفاني بالعمل م.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

12/8/2024
صورة الاعلان: توفير العاملات لتقديم خدمة تنظيف و ترتيب المنازل لكم

توفير العاملات لتقديم خدمة تنظيف و ترتيب المنازل لكم

(للبيع)

توفير العاملات لتقديم خدمة تنظيف و ترتيب المنازل لكم نقدم لكم عاملات مع خبرة في مجال التنظيف اطلبي .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

11/8/2024
صورة الاعلان: توفير العاملات لتقديم خدمة تنظيف و ترتيب المنازل لكم

توفير العاملات لتقديم خدمة تنظيف و ترتيب المنازل لكم

(للبيع)

توفير العاملات لتقديم خدمة تنظيف و ترتيب المنازل لكم نقدم لكم عاملات مع خبرة في مجال التنظيف اطلبي .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

11/8/2024
صورة الاعلان: الراحة من التنظيف و من تعب التعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا

الراحة من التنظيف و من تعب التعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا

(للبيع)

الراحة من التنظيف و من تعب التعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا نوفر لكم أفضل العاملات بعقود يومية بعمل ل.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

11/8/2024
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