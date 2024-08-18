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نعمل لاجلكم على توفير امهر عاملاتنا مدربات وبخبرة يومي
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|نعمل لاجلكم على توفير امهر عاملاتنا مدربات وبخبرة يومي اطلبي عاملتك وارتاحي معنا التميز والإتقان هو سر نجاحنا يتوفر لدينا عاملات بعمل ل 6 ساعات و بكلفة 25 دينار السعر يشمل التوصيل نوفر عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت لمعرفة المزيد من معلوماتنا اتصل فينا : 0785407409
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سوفت كلين
|التليفون:
|0785407409
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|العنوان:
|- عمان
عجلون - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25 دينار
|تاريخ الإعلان:
|18/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282705
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