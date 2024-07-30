نعمل على توفير افضل واسرع خدمة لعاملات التنظيف و الترتيب الآن ستتلقى افضل خدمة تنظيف يومي و باسعار تناسبك فنحن نوفر لعملائنا خدمات التنظيف بضمان كفاءة العمل مهمتنا هو راحتك الكاملة دائما نوفر عاملات تنظيف يومي للمنازل و المكاتب و الشركات دوام يومي 6 ساعات فقط مقابل 25 دينار يشمل التوصيل ونوفر من اجلكم عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت للحجز و الاستفسار : 0785407409