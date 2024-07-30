نعمل على تأمين عاملات لتخفيف الجهد و التعب بالتنظيف والترتيب هل تريدين توفير الوقت والجهد اللازم لتنظيف منزلك ؟ ما الك الا مؤسسة سوفت كلين لخدمات التنظيف الكامل نوفر عاملات تنظيف بنظام اليومي بعمل يومي ل 6 ساعات و بكلفة 25 دينار وايضآ نوفر اسبوعي وشهري مع مبيت عاملات بخبرة عالية واتقان للحجز و الاستفسار : 0785407409