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نظام كول سنتر متكامل وفعال

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تفاصيل الإعلان
نظام كول سنتر متكامل وفعال من أون لاين تك هل تبحث عن طريقة لتحسين خدمة العملاء وزيادة كفاءة فريق الدعم لديك؟ نقدم لك نظام كول سنتر متكامل من أون لاين تك الذي يوفر لك كل ما تحتاجه لإدارة مكالمات العملاء بفعالية وسهولة. مميزات نظام الكول سنتر من أون لاين تك 📞✨ - إدارة مكالمات متقدمة: تحويل المكالمات تسجيل المكالمات، وإدارة قوائم الانتظار. - تقارير وتحليلات مفصلة: لتحليل أداء الفريق وتحسين الخدمة. - واجهة مستخدم سهلة: لتسهيل عملية التدريب والاستخدام. - تكامل مع أنظمة CRM: لتحسين تجربة العملاء
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اون لاين تك
التليفون: 01005069015

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العنوان: 102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- Al Marj
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/7/2024
رقم الإعلان: 2276223

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8/7/2024
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6/7/2024
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2/7/2024
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2/7/2024
صورة الاعلان: شبكات داخلية متطورة للمكاتب - في القاهرة مصر

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1/7/2024
صورة الاعلان: أفضل كاميرات مراقبة منزلية - في القاهرة مصر

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1/7/2024
صورة الاعلان: عرض خاص على تليفون EL-ADL.TEC:555C - في القاهرة مصر

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- في القاهرة مصر

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1 جنيه

26/6/2024
صورة الاعلان: أفضل عرض 8 كاميرات مراقبة هيك فيجن - في القاهرة مصر

أفضل عرض 8 كاميرات مراقبة هيك فيجن

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أفضل عرض 8 كاميرات مراقبة هيك فيجن من أون لاين تك احصل على الأمان الكامل لمنزلك أو عملك مع عرض 8 كا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

26/6/2024
صورة الاعلان: خبراء تركيب كاميرات مراقبة شاملة مع أون لاين تك - في القاهرة مصر

خبراء تركيب كاميرات مراقبة شاملة مع أون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

22/6/2024
صورة الاعلان: أفضل حلول تصميم الشبكات الداخلية من أون لاين تك - في القاهرة مصر

أفضل حلول تصميم الشبكات الداخلية من أون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أون لاين تك خبراء في تصميم الشبكات الداخلية لتلبية احتياجاتك بأعلى كفاءة! هل تبحث عن فريق متخصص لتصم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/6/2024
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة موثوقة لمنزلك ومصنعك - في القاهرة مصر

كاميرات مراقبة موثوقة لمنزلك ومصنعك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تأمين شامل لمنزلك ومصنعك مع أنظمة المراقبة المتطورة من أون لاين تك هل تبحث عن حل متكامل لحماية منزلك.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/6/2024
صورة الاعلان: أفضل حلول إدارة الحضور والانصراف بأجهزة البصمة - في القاهرة مصر

أفضل حلول إدارة الحضور والانصراف بأجهزة البصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ارتقِ بإدارة وقت موظفيك مع أجهزة بصمة الحضور والانصراف من أون لاين تك تضمن لك أجهزة البصمة من أون لا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/6/2024
صورة الاعلان: جهاز البصمة ZK K14 PRO بتخفيضات كبيرة - في القاهرة مصر

جهاز البصمة ZK K14 PRO بتخفيضات كبيرة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز البصمة ZK K14 PRO من أون لاين تك احصل على أفضل جهاز بصمة للأمان وكفاءة إدارة الحضور من أون لاين.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

5/6/2024
صورة الاعلان: اميرات مراقبة عالية الجودة للشركات - في القاهرة مصر

اميرات مراقبة عالية الجودة للشركات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تتميز كاميراتنا بتقنيات متقدمة مثل الرؤية الليلية وزوايا الرؤية الواسعة والتنبيهات الفورية عبر الهات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/6/2024
صورة الاعلان: جهاز بصمة ZK-MB20 لوجه واليد شركة اون لاين تك - في القاهرة مصر

جهاز بصمة ZK-MB20 لوجه واليد شركة اون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عرض مميز من أون لاين تك لتركيب ✨ جهاز ZK-MB20 المتطور هل تبحث ✨ عن جهاز متكامل لإدارة .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

28/5/2024
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