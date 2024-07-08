نظام كول سنتر متكامل وفعال من أون لاين تك هل تبحث عن طريقة لتحسين خدمة العملاء وزيادة كفاءة فريق الدعم لديك؟ نقدم لك نظام كول سنتر متكامل من أون لاين تك الذي يوفر لك كل ما تحتاجه لإدارة مكالمات العملاء بفعالية وسهولة. مميزات نظام الكول سنتر من أون لاين تك 📞✨ - إدارة مكالمات متقدمة: تحويل المكالمات تسجيل المكالمات، وإدارة قوائم الانتظار. - تقارير وتحليلات مفصلة: لتحليل أداء الفريق وتحسين الخدمة. - واجهة مستخدم سهلة: لتسهيل عملية التدريب والاستخدام. - تكامل مع أنظمة CRM: لتحسين تجربة العملاء