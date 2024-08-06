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نظام سنترال Pabx 108 المتكامل من اون لاين تك
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|سنترال داخلي Pabx 108 Central مع 8 خطوط داخلية من أون لاين تك 📌 حقق أفضل أداء للاتصالات داخل شركتك مع Pabx 108 Central يوفر هذا النظام 8 خطوط داخلية مع 3 خطوط خارجية مما يضمن تواصل سلس وفعال بين أقسام الشركة اختيارك الأمثل لإدارة الاتصالات بكفاءة واحترافية.📌 #سنترال_داخلي #إدارة_الاتصالات #أون_لاين_تك #Pabx108 متوافر في شركة #اون_لاين_تك #On_Line_Tech ولمعرفة كافة عروضنا وخدماتنا زوروا موقعنا Call us now: 01026009733 - 01111306275 - 01019717419 Email: [email protected] Website: w
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اون لاين تك
|التليفون:
|01026009733
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|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280586
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