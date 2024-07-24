لدينا عاملات تنظيف وتعزيل بخبرة وبكفالة الشركة سيدتي نحن منعرف ما عندك وقت كثير لتنظيف البيت و دائم.

لدينا عاملات تنظيف وتعزيل بخبرة وبكفالة الشركة سيدتي نحن منعرف ما عندك وقت كثير لتنظيف البيت و دائم.

ولان عملنا يعني الثقة نعمل على تأمين افضل و اسرع عاملات التنظيف تنظيف شقتك ما بحتاج إلا 25 دينار و .

توفير امهر عاملات يومي بخبرة عالية لكافة اعمال التنظيف تعبتي من شغل البيت والتعزيل محتاجه حد يريحك و.

مؤسسة سوفت للتنظيف و الترتيب و لتسهيل الراحة الكم اختصاصنا تنظيف وترتيب المنازل والمكاتب والشركات بن.

مؤسسة سوفت للتنظيف و الترتيب و لتسهيل الراحة الكم اختصاصنا تنظيف وترتيب المنازل والمكاتب والشركات بن.

نؤمن لك امهر العاملات واسرعهم لتدبير المنزل و تنظيفه بإحتراف وبعمل يومي ل 6 ساعات ب 25 دينار لليوم ا.

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