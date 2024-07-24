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نؤمن لك امهر العاملات واسرعهم لتدبير المنزل و تنظيفه بإحتراف

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: نؤمن لك امهر العاملات واسرعهم لتدبير المنزل و تنظيفه بإحتراف - في عمان الأردن

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نؤمن لك امهر العاملات واسرعهم لتدبير المنزل و تنظيفه بإحتراف وبعمل يومي ل 6 ساعات ب 25 دينار لليوم الواحد احكي معنا واحنا راح نساعدك باسرع وقت وباقل تكلفة افضل العاملات المدربات بأعلى الكفاءات افضل الايدي العاملة الآن بين يديك كل ما عليك هو الاتصال بنا ونحن نؤمن لك طلبك الافضل لتناسب منزلك وعائلتك نوفر ايضآ شهري للتواصل : 0785407409
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سوفت كلين
التليفون: 0785407409

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - عمان
عمان -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 25 دينار
تاريخ الإعلان: 24/7/2024
رقم الإعلان: 2278547

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: نوفر لكم افضل عاملات لكافة اعمال التنظيف والترتيب - في عمان الأردن

نوفر لكم افضل عاملات لكافة اعمال التنظيف والترتيب

(للبيع)

- في عمان الأردن

نوفر لكم افضل عاملات لكافة اعمال التنظيف والترتيب محتاجه حد يريحك ويساعدك بتنظيف بيتك محتارة مين مم.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

24/7/2024
صورة الاعلان: نوفر لكم افضل عاملات لكافة اعمال التنظيف والترتيب - في عمان الأردن

نوفر لكم افضل عاملات لكافة اعمال التنظيف والترتيب

(للبيع)

- في عمان الأردن

نوفر لكم افضل عاملات لكافة اعمال التنظيف والترتيب محتاجه حد يريحك ويساعدك بتنظيف بيتك محتارة مين مم.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

24/7/2024
صورة الاعلان: نؤمن لك امهر العاملات واسرعهم لتدبير المنزل و تنظيفه بإحتراف - في عمان الأردن

نؤمن لك امهر العاملات واسرعهم لتدبير المنزل و تنظيفه بإحتراف

(للبيع)

- في عمان الأردن

نؤمن لك امهر العاملات واسرعهم لتدبير المنزل و تنظيفه بإحتراف وبعمل يومي ل 6 ساعات ب 25 دينار لليوم ا.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

24/7/2024
صورة الاعلان: مؤسسة سوفت للتنظيف و الترتيب و لتسهيل الراحة الكم - في عمان الأردن

مؤسسة سوفت للتنظيف و الترتيب و لتسهيل الراحة الكم

(للبيع)

- في عمان الأردن

مؤسسة سوفت للتنظيف و الترتيب و لتسهيل الراحة الكم اختصاصنا تنظيف وترتيب المنازل والمكاتب والشركات بن.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

23/7/2024
صورة الاعلان: مؤسسة سوفت للتنظيف و الترتيب و لتسهيل الراحة الكم - في عمان الأردن

مؤسسة سوفت للتنظيف و الترتيب و لتسهيل الراحة الكم

(للبيع)

- في عمان الأردن

مؤسسة سوفت للتنظيف و الترتيب و لتسهيل الراحة الكم اختصاصنا تنظيف وترتيب المنازل والمكاتب والشركات بن.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

23/7/2024
صورة الاعلان: توفير امهر عاملات يومي بخبرة عالية لكافة اعمال التنظيف - في عمان الأردن

توفير امهر عاملات يومي بخبرة عالية لكافة اعمال التنظيف

(للبيع)

- في عمان الأردن

توفير امهر عاملات يومي بخبرة عالية لكافة اعمال التنظيف تعبتي من شغل البيت والتعزيل محتاجه حد يريحك و.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

22/7/2024
صورة الاعلان: تأمين امهر عاملات ومدبرات لكم لاعمال التنظيف والترتيب - في عمان الأردن

تأمين امهر عاملات ومدبرات لكم لاعمال التنظيف والترتيب

(للبيع)

- في عمان الأردن

تأمين امهر عاملات ومدبرات لكم لاعمال التنظيف والترتيب عشان ست البيت ترتاح عملنا تخفيضات مميزة جداً .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

21/7/2024
صورة الاعلان: ولان عملنا يعني الثقة نعمل على تأمين افضل و اسرع عاملات التنظيف - في عمان الأردن

ولان عملنا يعني الثقة نعمل على تأمين افضل و اسرع عاملات التنظيف

(للبيع)

- في عمان الأردن

ولان عملنا يعني الثقة نعمل على تأمين افضل و اسرع عاملات التنظيف تنظيف شقتك ما بحتاج إلا 25 دينار و .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

21/7/2024
صورة الاعلان: لدينا عاملات لكافة لعمال التنظيف والترتيب باتقان وبخبرة عالية - في عمان الأردن

لدينا عاملات لكافة لعمال التنظيف والترتيب باتقان وبخبرة عالية

(للبيع)

- في عمان الأردن

لدينا عاملات لكافة لعمال التنظيف والترتيب باتقان وبخبرة عالية تنظيف وترتيب المنازل والمكاتب والشركات.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

21/7/2024
صورة الاعلان: سوفت كلين تقدم افضل واسرع خدمة عاملات التنظيف بالنظام الي بريحك - في عمان الأردن

سوفت كلين تقدم افضل واسرع خدمة عاملات التنظيف بالنظام الي بريحك

(للبيع)

- في عمان الأردن

سوفت كلين تقدم افضل واسرع خدمة عاملات التنظيف بالنظام الي بريحك مع سوفت كلين لاتهكلي هم التتظيف نوف.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

20/7/2024
صورة الاعلان: سوفت كلين تقدم افضل واسرع خدمة عاملات التنظيف بالنظام الي بريحك - في عمان الأردن

سوفت كلين تقدم افضل واسرع خدمة عاملات التنظيف بالنظام الي بريحك

(للبيع)

- في عمان الأردن

سوفت كلين تقدم افضل واسرع خدمة عاملات التنظيف بالنظام الي بريحك مع سوفت كلين لاتهكلي هم التتظيف نوف.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

20/7/2024
صورة الاعلان: لدينا عاملات تنظيف وتعزيل بخبرة وبكفالة الشركة - في عمان الأردن

لدينا عاملات تنظيف وتعزيل بخبرة وبكفالة الشركة

(للبيع)

- في عمان الأردن

لدينا عاملات تنظيف وتعزيل بخبرة وبكفالة الشركة سيدتي نحن منعرف ما عندك وقت كثير لتنظيف البيت و دائم.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

19/7/2024
صورة الاعلان: لدينا عاملات تنظيف وتعزيل بخبرة وبكفالة الشركة - في عمان الأردن

لدينا عاملات تنظيف وتعزيل بخبرة وبكفالة الشركة

(للبيع)

- في عمان الأردن

لدينا عاملات تنظيف وتعزيل بخبرة وبكفالة الشركة سيدتي نحن منعرف ما عندك وقت كثير لتنظيف البيت و دائم.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

19/7/2024
صورة الاعلان: شركة سوفت كلين لعاملات التنظيف والترتيب لكافة المرافق - في عمان الأردن

شركة سوفت كلين لعاملات التنظيف والترتيب لكافة المرافق

(للبيع)

- في عمان الأردن

شركة سوفت كلين لعاملات التنظيف والترتيب لكافة المرافق توفير عاملات تنظيف وترتيب بنظام العمل بمدة 6 س.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

19/7/2024
صورة الاعلان: شركة سوفت كلين لعاملات التنظيف والترتيب لكافة المرافق - في عمان الأردن

شركة سوفت كلين لعاملات التنظيف والترتيب لكافة المرافق

(للبيع)

- في عمان الأردن

شركة سوفت كلين لعاملات التنظيف والترتيب لكافة المرافق توفير عاملات تنظيف وترتيب بنظام العمل بمدة 6 س.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

19/7/2024
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