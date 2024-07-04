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ميكروباص هايس للإيجار اليومي وخدمة استقبال المطار

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
تأجير ميكروباص تويوتا هايس بشكل يومي ولخدمات استقبال المطار ليموزين مطار بالتالي يعتبر ميكروباص تويوتا هايس 01102106655 خياراً مثالياً للتنقل اليومي ولخدمات استقبال المطار /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ليموزين
التليفون: 01102106655

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 ش الحجار ميدان المحكمة- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/7/2024
رقم الإعلان: 2275847

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: خدمة ايجار ليموزين مرسيدس يومي في القاهرة - في القاهرة مصر

خدمة ايجار ليموزين مرسيدس يومي في القاهرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استمتع بأفخم تجربة سياحية مع خدمة تأجير ليموزين مرسيدس تاجير ليموزين مرسيدس بالتالي عندما يتعلق الأم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

4/7/2024
صورة الاعلان: ارخص خدمات النقل سياحي_ ايجار تويوتا هايس - في القاهرة مصر

ارخص خدمات النقل سياحي_ ايجار تويوتا هايس

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار ميكروباصات تويوتا هايس نقل سياحي ميكروباص تويوتا إن خدمات النقل السياحي تلعب دورًا حاسمًا في .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

4/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين هيونداي اتش وان 20 7 راكب - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين هيونداي اتش وان 20 7 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين هيونداي اتش وان 20 هو خيار ممتاز لمن يبحثون عن راحة وفخامة في تجربة السفر. إليك بعض المعلوما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين ميتسوبيشي اكسبندر - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين ميتسوبيشي اكسبندر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

رحلة ليموزين بسيارة ميتسوبيشي اكسباندر تعتبر خيارًا ممتازًا لتجربة سفر مريحة ومميزة. إليك بعض المعلو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين رانج روفر ديسكفري - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين رانج روفر ديسكفري

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استأجر رانج روفر ديسكفري - اكتشف الرفاهية والأداء هل تبحث عن تجربة قيادة لا تُنسى؟ اختر رانج روفر د.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين رانج روفر سبورت - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين رانج روفر سبورت

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجر رانج روفر سبورت - الفخامة والأداء الاستثنائي ابتعد عن المألوف واستمتع بتجربة قيادة فاخرة مع را.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/7/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس فى القاهره - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا هايس فى القاهره

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار تويوتا هايس,بالتالي تعد تويوتا هايس واحدة من السيارات الرائدة في عالم تأجير السيارات،لذلك وتقد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/7/2024
صورة الاعلان: عروض تأجير فان سياحي - في القاهرة مصر

عروض تأجير فان سياحي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تخفيضات على ايجار كوستر 24 راكب ايجار فان للرحلات عروض تأجير فان سياحي إيجار فانات تأجير فانات استئ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/7/2024
صورة الاعلان: عروض وخصومات على تأجير اتوبيسات سياحية - في القاهرة مصر

عروض وخصومات على تأجير اتوبيسات سياحية

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس 24 راكب للرحلات|01121759535 اتوبيسات للايجار عروض وخصومات على تأجير اتوبيسات سياحية إي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ميكروباص سياحي - في القاهرة مصر

ايجار ميكروباص سياحي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تاجير ميكروباص 24 راكب موديل 2023 ايجار ميكروباص سياحي إيجار ميكروباص 14 راكب خدمات إيجار الميكروب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/7/2024
صورة الاعلان: مكتب ايجار ليموزين - في القاهرة مصر

مكتب ايجار ليموزين

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مكتب ايجار ليموزين ايجار تويوتا كورولا موديل 2023 شركة تاجير ليموزين مكتب ايجار ليموزين إيجار ليمو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/7/2024
صورة الاعلان: ايجار نقل سياحي 2024 - في القاهرة مصر

ايجار نقل سياحي 2024

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس 50 فرد مرسيدس ايجار اتوبيس سياحي ايجار نقل سياحي 2024 إيجار حافلات تأجير حافلات خدمات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/7/2024
صورة الاعلان: ايجار هيونداي اتش وان 7 راكب في مصر - في القاهرة مصر

ايجار هيونداي اتش وان 7 راكب في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجاراتش وان بارخص الاسعار في مصر من مكه للسياحه يوجد لدينا جنيع انواع السيارات للايجار بخصومات هائل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

800 جنيه

3/7/2024
صورة الاعلان: اتوبيس 50 راكب مرسيدس للايجار باسعار تنافسيه - في القاهرة مصر

اتوبيس 50 راكب مرسيدس للايجار باسعار تنافسيه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اتوبيس 50 راكب للاسجا في مصر بخصم 25% يوجد لدينا جميع انواع السيارات للايجار في مصر للحجز والاسستفس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/7/2024
صورة الاعلان: خصم 25% علي ايجار تويوتا كوستر - في القاهرة مصر

خصم 25% علي ايجار تويوتا كوستر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تويوتا كوستر للايحار من مكه للسياحه باسعار وخصومات هائله تصل الي 25% أجر من مكه للسياحه واستمتع بارخ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

3/7/2024
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