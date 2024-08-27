ميكروباص المطار للايجار 01119920103

(للإيجار)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|limousine nassar
|التليفون:
|01119920103
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|العنوان:
|ميدان المحكمة- 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284600
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه