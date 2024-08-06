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ميزان ليزر 2 خط ماركة bosch الماني
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|ميزان ليزر 2 خط ماركة bosch الماني مدي 24 متر بالحامل الحائطي والثلاثي شركة الامل للتجارة والمعدات 01284057770
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mohamed hesham
|التليفون:
|01284057773
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|العنوان:
|88 جسر السويس مصر الجديدة بجوار سيراميك النيلين- جسر السويس مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280578
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