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مولد كهرباء ماركه لان توب صافي 3.3ك
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|مولد كهرباء ماركة لان توب صافي 3.3ك ملفات نحاس /ضمان 3 سنوات شركه الامل للتجارة والمعدات 01284057773
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mohamed hesham
|التليفون:
|01284057773
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|العنوان:
|88 جسر السويس مصر الجديدة بجوار سيراميك النيلين- جسر السويس مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|13,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280577
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