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مولد كهرباء ماركه لان توب صافي 3.3ك

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مولد كهرباء ماركه لان توب صافي 3.3ك - في القاهرة مصر

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مولد كهرباء ماركة لان توب صافي 3.3ك ملفات نحاس /ضمان 3 سنوات شركه الامل للتجارة والمعدات 01284057773
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mohamed hesham
التليفون: 01284057773

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 88 جسر السويس مصر الجديدة بجوار سيراميك النيلين- جسر السويس مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 13,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/8/2024
رقم الإعلان: 2280577

اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مهندس مدني او كهرباء

مهندس مدني او كهرباء

(فرصة عمل)

مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي شركه مقاولات بالسعوديه فالرياض 1/مهندس مدني إنشاءات 2/مهندس كهربائي إ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3 ريال

6/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مطار

ايجار ليموزين مطار

(للإيجار)

تأجير ليموزين فاخر للمطار - رحلتك تبدأ بالراحة والأناقة! استمتع بتجربة فاخرة من لحظة وصولك! هل تبحث .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: موظف خبره علي الكومبيوتر

موظف خبره علي الكومبيوتر

(فرصة عمل)

مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي مكتب تأجير سيارات موظف لديه خبره بالكمبيوتر ويفضل خبره سابقه بمعارض سي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3 ريال

6/8/2024
صورة الاعلان: تأجير أتوبيس سياحي

تأجير أتوبيس سياحي

(للإيجار)

تأجير أتوبيس سياحي - جولات ممتعة وراحة تامة! استمتع برحلة سياحية لا تُنسى مع أتوبيساتنا الفاخرة هل ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: تركيب 4 كاميرات مراقبة بأسعار تنافسية

تركيب 4 كاميرات مراقبة بأسعار تنافسية

(للبيع)

🎉عرض حصري 🎉 تركيب 4 كاميرات مراقبة بأسعار تنافسية من أون لاين تك 📸 احصل على.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: قرص ترابيزات كوريان نورن ديزاين

قرص ترابيزات كوريان نورن ديزاين

(للبيع)

1شركه نورن ديزاين الكوريان (الرخام الصناعى لجميع التصميمات والأشكال التى تتناسب ديكورات وعروض وخصوم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: قرص كوريان للمعامل و المطابخ

قرص كوريان للمعامل و المطابخ

(للبيع)

قرص كوريان للمعامل و المطابخ قرص كوريان للمعامل و المطابخ شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابتكار : : 01022.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

6/8/2024
صورة الاعلان: جهاز البصمة ZK K14 PRO من شركة أون لاين تك

جهاز البصمة ZK K14 PRO من شركة أون لاين تك

(للبيع)

جهاز البصمة ZK K14 PRO من أون لاين تك احصل على أعلى مستويات الأمان والدقة في إدارة حضور وانصراف ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: تاكوميتر لقياس سرعه الدوران

تاكوميتر لقياس سرعه الدوران

(للبيع)

جهاز قياس سرعه الدوران (تاكوميتر) يستخدم لقياس سرعه الدوران على الماكينات والمحركات ونماذج السيارات .
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: تاكوميتر لقياس سرعه الدوران

تاكوميتر لقياس سرعه الدوران

(للبيع)

جهاز قياس سرعه الدوران (تاكوميتر) يستخدم لقياس سرعه الدوران على الماكينات والمحركات ونماذج السيارات .
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: Luxary Suv Limousine 2024

Luxary Suv Limousine 2024

(للإيجار)

ليموزين مرسيدس SUV ايجار سيارات مرسيدس S 450 الجوهرة 2023 Mercedes S 450 Al Jawahar car rental 2023.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: ماكينات قص نجيله بنزين 7 حصان ذاتيه الحركة

ماكينات قص نجيله بنزين 7 حصان ذاتيه الحركة

(للبيع)

ماركة launtop متعددة المستويات 7 مستويات شاسية قوى مدعم ضد الصدأ 7 حصان عرض السلاح ٥١ .
العنوان:

القاهرة - مصر

10,500 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: ماكينات قص نجيله بنزين 7 حصان ذاتيه الحركة

ماكينات قص نجيله بنزين 7 حصان ذاتيه الحركة

(للبيع)

ماركة launtop متعددة المستويات 7 مستويات شاسية قوى مدعم ضد الصدأ 7 حصان عرض السلاح ٥١ .
العنوان:

القاهرة - مصر

10,500 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: ماكينة قص نجيله كهربا ماركة bosch الماني 1200 وات

ماكينة قص نجيله كهربا ماركة bosch الماني 1200 وات

(للبيع)

ماكينة قص نجيله كهربا ماركة bosch الماني 1200 وات 3 مستويات ضمان 3 سنوات شركة الامل للتجارة والمعد.
العنوان:

القاهرة - مصر

5,500 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: ميزان ليزر 2 خط ماركة bosch الماني

ميزان ليزر 2 خط ماركة bosch الماني

(للبيع)

ميزان ليزر 2 خط ماركة bosch الماني مدي 24 متر بالحامل الحائطي والثلاثي شركة الامل للتجارة والمعدا.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,200 جنيه

6/8/2024
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