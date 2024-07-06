موظف حجوزات لمجموعة فنادق بالرياض

(فرصة عمل)
|#فرصة_عمل في السعودية - الرياض #مطلوب #موظف_حجوزات لشركة فندقية رائدة المتطلبات: • درجة جامعية أو أعلى في مجال ذات صلة. • إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة). • خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الحجوزات بفنادق خمس نجوم. • إلمام كامل ببرامج حجوزات الفنادق.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اوسكار
|التليفون:
|01111580615
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|العنوان:
|37 شارع البطل احمد عبد العزيز- المهندسين
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|6/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276098
1 ريال