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موظف حجوزات لمجموعة فنادق بالرياض

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
#فرصة_عمل في السعودية - الرياض #مطلوب #موظف_حجوزات لشركة فندقية رائدة المتطلبات: • درجة جامعية أو أعلى في مجال ذات صلة. • إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة). • خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الحجوزات بفنادق خمس نجوم. • إلمام كامل ببرامج حجوزات الفنادق.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اوسكار
التليفون: 01111580615

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العنوان: 37 شارع البطل احمد عبد العزيز- المهندسين
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 6/7/2024
رقم الإعلان: 2276098

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صورة الاعلان: مدير فندق - في الرياض السعودية

مدير فندق

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

مطلوب للعمل في أحد الفنادق في #الرياض، #السعودية الوظيفة: #مدير_فندق المتطلبات : - خبرة من 5 إلى 10 .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

6/7/2024
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