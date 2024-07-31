مواصفات سنترال داخلي Pabx-308 📞 🔹 3 خطوط خارجية و8 خطوط داخلية: تحكم كامل في اتصالات شركتك. 🔹 تحويلات داخلية تلقائية: سهولة في إدارة المكالمات بين الأقسام. 🔹 إمكانية الاتصال الخارجي: تواصل سريع وآمن مع العملاء. 🔹 تصميم متين وموثوق: مناسب لجميع أنواع الشركات. #سنترال_داخلي #Pabx_308 #اتصالات_الشركات #إدارة_المكالمات #تكنولوجيا 📞 اتصل بنا الآن للحصول على عرض خاص وترقية نظام الاتصالات في شركتك 📞 متوافر في شركة #اون_لاين_تك #On_Line_Tech ‏ولمعرفة كافة عروضنا وخدماتنا زوروا موقعنا ‏Call us